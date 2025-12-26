혼다코리아, 지역 아동과 특별한 크리스마스 이벤트 진행

혼다코리아가 지난 25일 혼다 모빌리티 카페 '더 고(the go)'에서 경기도 내 아동복지시설 어린이 및 청소년들을 초대해 특별한 크리스마스를 선사하는 제 2회 '메리 더 고 크리스마스' 이벤트를 진행했다고 26일 밝혔다.

'메리 더 고 크리스마스' 이벤트는 카페 더 고에서 작년부터 크리스마스를 맞아 경기도 용인시에 위치한 아동복지시설의 어린이와 청소년들에게 따뜻한 추억을 만들기 위해 마련됐다.

이날 참석자들을 위해 마임 공연, 마술 공연, 선물 증정식 등 다양한 프로그램을 준비해 즐겁고 의미 있는 시간을 보냈다.

혼다 ‘메리 더 고(the go) 크리스마스’ 이벤트 현장

특히 2부 순서로 준비한 마임/마술 공연은 서커스, 마임, 저글링 등 화려한 볼거리뿐만 아니라 관객 참여형 공연으로 진행돼 어린이와 청소년들에게 더욱 특별한 추억을 선사했다.

관련기사

혼다코리아 이지홍 대표이사는 "많은 어린이와 청소년들이 올해도 따뜻하고 풍성한 연말연시를 보내면서 다가오는 2026년 희망찬 새해를 맞이하기를 기원한다"고 전했다.

한편 혼다 모빌리티 카페 더 고는 경기도 성남시 분당구에 위치한 혼다 자동차 및 모터사이클 시승센터와 카페가 결합된 브랜드 체험 공간이다.