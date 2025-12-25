"롯데건설 모바일 보안 강화"...스틸리언, '앱수트’ 공급

사이버 보안 전문기업 스틸리언(대표 박찬암)은 롯데건설에 자사 모바일 앱 보안 솔루션 ‘앱수트(AppSuit)’를 공급했다고 24일 밝혔다.

'앱수트'는 공격자 관점에서 연구·개발한 솔루션으로, 해킹 위협으로부터 모바일 앱을 보호해 이용자에게 안전한 서비스 환경을 제공한다.

'앱수트' 적용으로 롯데건설이 운영 중인 주요 모바일 앱의 보안성을 강화했다. 이에 따라 근무자 안전 관리 시스템, 입주민 임대차 계약관리 및 AS 지원, 건설 현장 근로자 건강 모니터링 등 주요 서비스에서 안전성이 유지·확보된 앱 이용 환경이 마련됐다.

공급 대상 솔루션은 ‘앱수트 프리미엄(Premium)’과 ‘앱수트 레이더(Radar)’ 제품이다. 앱수트 프리미엄은 소스코드 난독화 및 앱 위·변조 방지 등 핵심 보안 기능을 제공한다. 앱수트 레이더는 실시간 모니터링 솔루션으로, 수집·분석한 위협 데이터를 대시보드 형태로 제공함으로써 보안 관제 효율을 높인다.

스틸리언의 주요 사업 중 하나인 앱수트는 금융권, 공공기관, 글로벌 대기업 등 200여 곳 이상의 도입 사례를 보유하고 있다. 금융권 고객사의 경우 시중은행 4곳을 포함해 카드사, 증권사, 보험사 등 전반에 걸쳐 레퍼런스를 확보하고 있다.

한편 스틸리언은 앱 보안 솔루션 외에도 모의해킹 및 보안 컨설팅을 제공하며 롯데건설의 보안 체계를 강화해왔다. 건설사 중 최초로 전체 개인정보 대상 ISMS-P 인증을 취득한 롯데건설에 대해, 신축 아파트 단지 홈네트워크 시스템 점검을 수행하며 전반적인 보안 수준을 향상한 바 있다.

이번 앱수트 도입에 대해 롯데건설 관계자는 “모바일 앱을 활용한 서비스가 확대되면서 운영 안정성과 보안 관리의 중요성도 함께 커지고 있다”며 “앱수트 도입을 통해 고객에 제공하는 주요 모바일 서비스의 보안 운영 체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

김병철 스틸리언 솔루션사업본부장은 “그동안 건설업에서는 모바일 앱 보안에 대한 논의가 상대적으로 제한적이었다”며 “롯데건설 사례를 계기로 건설업 전반에서도 앱 보안에 대한 관심과 투자가 확대되길 기대한다”고 말했다.

스틸리언은 글로벌 수준의 화이트 해커들로 구성된 오펜시브 시큐리티(공격자 관점 보안) 전문 기업이다. 주요 사업은 △모바일 앱 보안 솔루션 ‘앱수트’ △레드팀 기반 모의해킹 및 보안 컨설팅 △해킹·보안 기술 R&D △사이버 훈련 플랫폼 ‘Cyber Drill system’ 운영 등이다.