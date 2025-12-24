자이글, 혁신상품 의료기기 '강소기업 대상'

주방가전 전문기업 자이글은 한국강소기업협회가 주관한 '제8회 2025 대한민국 강소기업 대상'에서 혁신상품 의료기기 부문 대상과 강소기업 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.

대한민국 강소기업 대상은 중소벤처기업부 산하 한국강소기업협회 주관 아래, 혁신상품·상생협력·해외수출 등 분야별 엄격한 심사를 거쳐 우수 기업을 선정한다.

자이글온 네스트 및 상패 (사진=자이글)

자이글은 고주파 에너지를 인체에 전달해 통증 완화를 돕는 의료기기 '자이글온 네스트'로 상을 받았다. 식품의약품안전처로부터 3등급 허가를 획득한 제품이다. 1~15단계 강도 조절이 가능하며 자동 감지 시스템을 적용해 안정성을 강화했다.

자이글은 특허 기반 적외선 조리기, 고순도 산소발생기, 산소 LED돔 등 제품을 선보이며 2016년 코스닥에 상장했다. 최근에는 자체 브랜드를 활용한 주방용품 사업과 헬스케어 전문 기업으로의 확장을 지속하고 있다.

이진희 자이글 대표는 "자이글온 네스트는 출시 이후 꾸준히 사랑받아온 프리미엄 헬스케어 제품"이라며 "앞으로도 고객의 삶의 질 향상을 위한 다양한 헬스케어 솔루션과 의료기기를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편 자이글은 최근 대한민국 조리 명장 안유성 셰프가 운영하는 안유성에프엔비와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 기존 준비 중이던 식품·주방가전·가정간편식(HMR) 관련 사업을 추진해 나갈 계획이다.