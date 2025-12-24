ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/12/24 20:38
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 승진 ▲국가기술표준원 표준정책국장 박종섭
