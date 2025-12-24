카카오페이손보, 해외여행보험 의료비 보장 한도 1억원까지 확대

'플러스' 패키지 추가로 해외여행보험 보장 강화

금융입력 :2025/12/24 10:01

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오페이손해보험이 해외여행보험 보장을 강화한 ‘플러스’ 패키지를 추가했다고 24일 밝혔다

카카오페이손해보험은 플러스 패키지 신설로 보장 범위를 확대했다. 해외에서 발생한 상해·질병 의료비 보장 한도를 각각 최대 1억원으로 확대했다. 상해 사망 시 보장 금액도 최대 6억원으로 늘렸다.

이와 함께 꼭 필요한 보장을 담은 ‘라이트’, 필수 보장 위주로 구성된 ‘베이직’ 패키지 등이 있어, 여행 목적과 동반 인원·여행 기간에 맞춰 선택할 수 있다.

관련기사

카카오페이손해보험

기존에 제공하던 직접 설계(DIY) 보장은 유지된다. 사용자는 DIY를 통해 해외 발생 상해·질병 의료비 보장 한도를 최소 1000만원부터 최대 1억원까지 직접 설정할 수 있다. 필요한 담보와 특약을 선택적으로 추가하거나 제외할 수 있어, 여행 목적과 상황에 맞춘 유연한 설계가 가능하다는 것이 회사 측의 설명이다.

카카오페이손해보험은 “해외여행보험을 이용하는 사용자들의 실제 수요를 분석해 더 든든한 보장을 원하는 수요에 응답하고자 플러스 패키지를 추가했다”며 “앞으로도 사용자 관점에서 필요한 보장을 지속적으로 보완해 여행 중 예상치 못한 상황에서도 실질적인 안전망이 될 수 있는 상품을 선보이겠다”고 말했다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오페이 카카오페이손해보험 빅테크 핀테크

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'피지컬 AI' 원년…휴머노이드, 새해엔 현장서 뛴다

"광고랑 너무 다른데?"…투썸·파바 케이크 논란↑

전통 유통가, AI 어떻게 활용하나 들여다 보니

전력 담는 ESS 배터리도 태부족…AI가 수요 추동

ZDNet Power Center