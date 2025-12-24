카카오페이, 금융 용어 쉽게 푼 서적 ‘오늘의 금융’ 출간

카카오페이는 일상 속 금융 용어를 쉽게 풀어 쓴 서적 ‘오늘의 금융’을 지난 22일 출간했다고 밝혔다.

카카오페이의 첫 브랜드 서적인 오늘의 금융은 사용자가 일상에서 접할 수 있는 금융 용어를 골라 365일에 맞춰 한 권으로 정리한 미니북이다. 키링 형태의 일력으로 구성됐다. 오늘의 금융은 카카오톡 선물하기, 오이뮤 홈페이지, 온라인 교보문고에서 구매할 수 있다.

카카오페이는 판매 수익금 전액을 ‘사각사각 페이스쿨’ 주니어클래스 사업에 기부할 예정이다. 사각사각 페이스쿨은 시니어, 청소년 등 디지털 금융 소외계층에게 맞춤형 금융교육을 지원하는 카카오페이의 상생 캠페인이다.

카카오페이 브랜드 서적 '오늘의 금융' 출간

카카오페이는 “새해를 맞아 사용자들이 건강한 금융 습관을 쌓을 수 있도록 오늘의 금융을 기획했다”라면서 “누구나 정보의 문턱 없이 금융을 경험할 수 있도록, 더 나은 사용자 경험을 제공하는 생활 금융 플랫폼이 될 것”이라고 밝혔다.