UST도 딥테크 학생창업 시동거나…"풀 지원 태세"

UST 5개 국가연구소 스쿨, 최첨단 공공기술 기반의 ‘딥테크 학생창업’ 활성화 본격 추진

- 24일(수) UST 대학본부에서 UST와 생명(연), 화학(연), ETRI, 생기(연), 기계(연) MOU 체결

- 국가연구소 첨단 공공기술 기반으로 UST 학생창업 활성화 본격화

- 사제동행형 창업 모델 구축, 학생 창업자 발굴 및 교육 등 다각적 협력 추진

과학기술연합대학원대학교(UST)와 5개 국가연구소 스쿨이 국가연구소 최첨단 기술(Deep Tech) 기반 UST 학생창업 활성화에 드라이브를 걸고 나선다.

과학기술연합대학원대학교(UST) 전경.

UST는 24일 대학본부에서 ‘출연(연) 공공기술 기반 UST 학생창업 활성화를 위한 공동협약’을 체결했다고 밝혔다.

참여기관은 UST를 중심으로 한국생명공학연구원(KRIBB), 한국화학연구원(KRICT), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국기계연구원(KIMM) 총 5개 국가연구소 스쿨이다.

협약은 ▲공공 창업·기술이전·기술출자 등을 포함한 사제동행형 창업 모델 구축 ▲학생 창업자 발굴, 창업역량 교육 및 멘토링 ▲출연연 연구성과·보유기술 제공 및 TLO(기술이전 전담조직) 연계 ▲연구공간·장비·시설 공동활용 지원 ▲창업 활동 및 예비창업 프로젝트 수행을 위한 과제 연계 및 자금 지원 등이다.

이번 협약 체결로 UST와 5개 국가연구소 스쿨은 각 기관이 보유한 최첨단 공공기술과 연구 인프라를 기반으로 UST 학생들이 직접 기술창업에 도전할 수 있도록 전주기적 지원체계 마련 및 창업 실현을 본격 추진한다.

특히 창업, 기술이전, 기술출자 등 제반 과정을 지도교수와 제자가 함께 하는‘사제동행형 창업 모델’ 구축, 학생 창업자 발굴 및 역량 교육․멘토링, 보유기술 및 시설 지원 등에 적극 나설 계획이다.

UST는 지난해 강대임 총장 취임 이후 ‘학생창업이 일어나는 국가연구소대학’을 목표로 ▲학생창업 친화적 학사제도 도입 및 창업지원 체계 구축 ▲국가과학기술연구회(NST)와 출연연 학생창업 여건 조성 추진 ▲한국과학기술지주(KST)와의 MOU를 통한 국가연구소 첨단기술 기반의 딥테크 학생창업 활성화를 추진해왔다.

강대임 총장은 “각 국가연구소에서 창출된 첨단 기술이 학생들을 통한 ‘딥테크 창업’으로 연결되어 세상을 바꾸는 상용화 기술로 재탄생하고 새로운 시장을 창출할 수 있도록 힘쓸 것”이라며, “국가연구소가 직접 양성한 학생과 기술을 기반으로 세계적 혁신기업이 탄생할 수 있도록, 각 스쿨과 함께 학생 창업 활성화를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.