토프모빌리티, 전기비행기 안전성 인증

미래항공모빌리티 기업 토프모빌리티는 전기비행기 안전성 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.

토프모빌리티는 작년 4월 전기비행기 '벨리스 일렉트로'를 도입한 이후 약 1년에 걸쳐 시험비행, 안전성 검증, 국토교통부·한국항공안전기술원(KIAST) 규제 검토를 통과하며 초도 인증을 완료했다.

토프모빌리티 전기비행기 비행사진 (사진=토프모빌리티)

회사는 이번 인증을 기반으로 전기비행기 관광 서비스, 항공레저스포츠 조종사 과정, AAM 기반 조종사 훈련 등 다양한 상용 서비스를 본격 추진한다.

향후 9인승 전기비행기 도입, 전기비행기 전용 비행장 및 AAM 허브 구축, AI 배터리 운항 효율 플랫폼 개발 등 미래항공 인프라 확대도 이어갈 계획이다.

정찬영 토프모빌리티 대표는 "이번 인증은 한국·아시아 최초로 미래항공 시대가 본격적으로 열렸다는 신호"라며 "전기비행기 상용화 기준을 만들고 한국이 미래항공을 주도하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.