ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
2026전망
스테이블코인
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 기후에너지환경부
인사
입력 :2025/12/23 22:33 수정: 2025/12/23 22:39
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇실장급 승진 ▲물관리정책실장 조희송
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
기후에너지환경부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
"양적 팽창서 질적 성장으로"…진짜 일 잘하는 AI만 살아남는다
전문가 6인이 본 '2025-2026 HR 트렌드' 이것
전통 유통가, AI 어떻게 활용하나 들여다 보니
전력 담는 ESS 배터리도 태부족…AI가 수요 추동
ZDNet Power Center