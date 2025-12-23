"보안관제 서비스 단가 10년전 수준 그대로"

고객사의 IT 자원 및 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 운영하고, 각종 외부 침입으로부터 중앙 관제 센터에서 실시간으로 감시·분석·대응하는 '보안 관제팀'. 고객사의 IT 자산을 안전하게 보호하고, 침입을 막는 중요한 역할을 수행하고 있지만 이들은 제값을 받고 근무하지 못하는 실정이다. 이에 보안 관제 대가 산정 체계를 합리적으로 개선해야 한다는 제언이 나온다.

김덕수 SK쉴더스 관제사업그룹장(상무)은 23일 개최된 '정보보호 인적자원개발위원회(ISC) 정보보호 인재 포럼'에서 '보안관제 업계 현황 및 대가산정 방안'을 주제로 발표했다.

김 그룹장은 "과학기술정보통신부(과기정통부)가 지난달 발표한 '2025 정보보호산업 실태조사' 결과에 따르면 보안관제 서비스 매출은 지난해 기준 약 4천364억원을 기록해 최근 3년 중 가장 높은 수준을 기록했다"며 "보안관제 서비스 인력은 같은 기간 2천509명으로 최근 3년 중 가장 낮은 수준을 기록했다"고 설명했다.

매출이 오르고 인력이 줄어들면 일반적으로 1인당 더 많은 매출액을 기록하는 것이기 때문에 업황이 개선된 것으로 본다. 하지만 김 그룹장은 "2011년 7월 처음 보안관제 전문업체 제도가 도입된 이후 기업이나 금융권에서는 예산이 부족하기 때문에 파견 관제보다는 원격 관제 서비스, 즉 클라우드 형식으로 많이 확대됐다"며 "이 영향으로 매출을 증가한 반면, 인력들은 줄어든 상황"이라고 해석했다.

관제 서비스 품질은 온프레미스 형식으로 사람이 관리하던 것에서 원격으로 처리를 하다 보니, 품질은 떨어졌는데 인력은 줄어드는 열악한 상황이라는 것이다.

김덕수 SK쉴더스 관제사업그룹장(상무)가 발표하고 있다.

또 김 그룹장은 "보안 솔루션이 늘어나면서 모니터링해야 될 대상은 확대되고 있는 반면 공격자들은 인공지능(AI)을 이용해 더욱 공격을 고도화·지능화하고 있다"며 "보안 관제 역시 온프레미스 중심에서 클라우드 환경으로 더욱 복잡해졌지만 보안관제 서비스의 평균 단가는 10년 전 수준에 머물러 있다"고 지적했다.

보안 관제 업계의 단가는 보안 기술력과 무관하게 투입 인력수(맨먼스, Man-Month)에만 의존하고 있다. 보안 관제 인력 한 명이 소화해야 할 업무량은 기하급수적으로 늘어났는데, 여러 보안 업무를 요구하면서도 단가는 똑같이 지급되고 있는 현실인 것이다. 반면 해외에서는 보호해야 할 자산 수, 데이터 처리량, 성과 등을 중심으로 과금 기준을 선별하고 있다.

이에 김 그룹장은 보안 관제 업계 대가 산정과 관련해 개선해야 할 점을 지목했다. 크게 ▲직무와 역량 기반의 전문가 가치 인정(고급 분석 업무에 임금 가산율 적용) ▲총 금액이 아닌 자산 가치 및 환경 복잡도에 따른 용역 금액 설계 ▲성과 기반 인센티브를 통한 공급업체의 기술투자 유도 등이다. 이 외에도 김 그룹장은 인력, 업무, 계약서 관련 불공정 사례에 대해 지적하면서 향후 보안 관제업계의 대가 산정 기준이 재정립될 필요가 있다고 강조했다.

그는 끝으로 "향후 성공적인 보안 관제 대가 산정 기준이 마련되기 위해 내년 가이드라인을 개정하고, 2027년 시범 사업을 통해 대가 산정 모델의 효과성을 검증해야 한다. 나아가 2028년부터는 민간 주요 분야로 이 기준을 확산시켜 시장 전체의 패러다임 전환을 유도할 수 있어야 한다"며 "보안은 시작은 있어도 끝은 없다. 국내 보안 산업이 계속해서 안전하게 발전하기 위해서는 품질에 대한 대가를 제대로 지불해야 한다"고 역설했다.