111퍼센트 운빨존많겜, 내년 1월 성수서 ‘운빨가챠샵’ 팝업 오픈.

111퍼센트(대표 김강안)는 새해를 맞아 ‘운빨존많겜’의 오프라인 팝업스토어 ‘운빨가챠샵’을 성수동에서 운영한다고 23일 밝혔다.
내년 1월 1일부터 7일까지 진행되는 이번 팝업은 ‘꽝 없는 가챠’를 콘셉트로 하며, 게임 내 핵심 요소인 조합 시스템을 오프라인 체험형 콘텐츠로 재해석한 것이 특징이다.
방문객들은 가챠를 통해 굿즈를 모으고, 이를 특정 조합으로 완성하면 결과에 따라 추가 보상을 획득할 수 있다. 조합을 완성한 이용자에게는 한정판 ‘아이돌 우치’ 특별 스킨과 추가 굿즈가 무료로 증정된다. 가챠 속에는 게임 내 재화인 다이아 쿠폰이 랜덤하게 포함되어 재미를 더했다.
현장에서는 온·오프라인이 연계된 다양한 이벤트도 진행된다. ‘운빨존많겜’ 이용자라면 누구나 참여할 수 있는 무료 인형뽑기 콘텐츠가 운영되며, 모든 리워드는 한정 수량으로 제공되어 조기 소진될 수 있다.
관련기사
- 111퍼센트, 글로벌 퍼블리셔 하비와 합작법인 설립2025.10.14
- 111퍼센트, '슈퍼패스트 배치' 2기 모집 설명회 마련2025.07.14
- 곰블게임즈, 111퍼센트와 전략적 파트너십 체결2025.05.13
- 111퍼센트 ‘운빨존많겜’, 해태제과와 컬래버 과자 4종 출시2025.05.07
이번 행사는 서울 성동구 성수동 3번 출구 인근에서 진행되며, 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 운영된다. 단, 마지막 날인 1월 7일은 오후 8시에 운영을 종료한다. 체험은 100% 현장 예약 방식으로만 운영될 예정이다.
곽선우 ‘운빨존많겜’ 총괄 PD는 "이번 팝업은 게임이 가진 ‘조합의 재미’와 운 요소를 오프라인에서도 그대로 느낄 수 있도록 기획했다"며 "새해를 맞아 이용자들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 공간에서 게임의 재미를 색다른 방식으로 경험하길 기대한다"고 전했다.