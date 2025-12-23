첫 민간 발사체 한빛-나노 "발사 1분만에 폭발한듯"

유튜브 중계도 갑작스레 중단…이노스페이스 측 "원인 파악중"

과학입력 :2025/12/23 11:10    수정: 2025/12/23 11:17

박희범 기자

이노스페이스의 첫 상업 우주발사체 ‘한빛-나노’(HANBIT-Nano)가 23일 오전 우주로 발사 1분여 만에 화염에 휩싸여, 폭발했을 가능성이 제기됐다.

발사 장면 유튜브 중계도 갑자기 중단됐다.

이노스페이스 측은 현재 원인 파악 중으로, 어떠한 입장도 내놓지 않고 있다.

한빛-나노는 23일 오전 10시 정각 발사에서 기상 상황이 좋지 않아 10시 13분으로 조정했다. 이에 앞서 이날 오전 9시 17분 2단 메탄 연료 충전 및 29분 2단 산화제 충전을 완료했다.

자료: 우리나라 첫 상업 발사를 위해 준비 중인 이노스페이스의 한빛-나노.

이노스페이스 측에 따르면 브라질 공군 기상대 일기 예보에서 이날 새벽 1시~4시 사이에 시간당 3㎜ 이상의 비가 예상됐다.

‘한빛-나노’는 높이 21.8m, 직경 1.4m의 2단형 하이브리드-액체메탄 엔진을 탑재한 소형 발사체로 위성 5기를 고도 300km, 경사각 40도의 지구 저궤도(LEO)에 투입할 예정이었다. 또 비 분리 실험용 탑재체 3기도 실려 있었다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr

