아크릴, 올해 공공부문 12건 수주..."방대한 데이터 안정 처리 등 인정"

AI전문기업 아크릴이 공공부문 AI사업에서 연이은 성과를 내며 존재감을 입증했다. 아크릴은 자체 개발한 AI전환(AX) 플랫폼 ‘조나단’을 기반으로 올해 정부 및 공공기관으로부터 12건의 AI 도입 및 운영 국책사업’을 수주했다고 23일 밝혔다.

해당 사업들은 방대한 데이터를 안정적으로 처리하고, 고신뢰 분석결과를 도출해야하는 전략 프로젝트다. AI 모델 성능뿐 아니라 GPU 자원 관리, AI 운영 자동화, 보안 및 감사 체계 등 AX 인프라 구축 전반에 대한 종합적인 전문 역량이 필수적이다.

아크릴의 '조나단'은 단순한 AI 모델 개발을 넘어 데이터 전처리(라벨링), 학습, 배포, 운영(ML/LLMOps), 검증 및 재학습까지 아우르는 엔드투엔드(End-to-End) 플랫폼이다. 특히 '조나단'에 탑재한 GPU 운영 최적화 기술은 고가의 GPU 자원 활용률을 극대화해 AI 운영 비용을 낮출 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

아크릴은 올해 ▲AI 바우처 사업을 시작으로 ▲닥터앤서 3.0(2건) ▲한국형 ARPA-H ▲강원대학교병원 사업 ▲가천대학교 사업 ▲KOICA 카라칼팍스탄 사업 등을 수주했다. 특히, 최근에는 통일부로부터 2건의 국가 프로젝트도 수주했다. 해당 사업은 정보 시스템의 운영·관리부터 AI 기술도입을 통한 분석 고도화와 신규 서비스 구축을 포함한다. 아크릴은 시스템 운영과 함께 조나단을 적용, 데이터 자산화와 기술적 고도화를 추진할 계획이다.

박외진 아크릴 대표가 16일 상장 북을 치고 있다.

아크릴은 “통일부 사업 수주를 통해 우리 회사의 AI 모델과 플랫폼이 국가 핵심 공공 시스템을 장기간 안정적으로 운영할 수 있다는 점을 다시 한번 입증했다”며 “지속적인 수익원을 창출하고 있다는 점에서 공공 AI 시장에서 다른 기업과 차별화된다”고 밝혔다. 이어 “공공사업을 통해 검증된 기술력을 바탕으로 조나단의 적용 영역을 다방면으로 확대해 나갈 계획”이라며 “범국가적 차원에서 각 국가만의 소버린 AI 구축이 시급한 만큼, 우리가 핵심 플레이어로 자리잡을 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

최근 소버린 AI 시대가 본격화되면서 기초적인 데이터 라벨링부터 플랫폼 설계까지 AI 구축의 모든 영역이 중요해졌다. 나스닥 상장 데이터 라벨링 전문기업 ‘이노데이터’는 최근 기업 가치가 급격히 상승해 2조원을 넘어섰으며, ‘메타’는 지난 6월 미국 데이터 라벨링 스타트업 ‘스케일AI’에 약 20조원을 투자하며 공동창업자를 영입했다.

아크릴은 "정부·군·정보기관을 대상으로 대규모 데이터 통합과 AI 기반 의사결정 지원 플랫폼을 구축·제공하는 ‘팔란티어’ 역시 실질적인 성과를 창출하며 올해 큰 주목을 받았다"면서 "아크릴은 AI 전환(AX) 전주기 인프라를 갖춘 기업으로, 데이터 라벨링부터 플랫폼 구축과 운영까지 모든 솔루션을 제공하며 국내 소버린 AI 시대를 이끄는 핵심 기업"이라고 밝혔다.