미국인 절반, 외계인 믿는다…꾸준히 증가하는 이유는

미국인 사이에서 외계인 지구 방문 가능성에 대한 믿음이 2012년 이후 꾸준히 증가하고 있다는 조사 결과가 나왔다고 IT매체 와이어드가 최근 보도했다.

여론조사 회사 유고브(YouGov)가 지난 11월 성인 1천114명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 미국인의 약 47%가 외계인이 지구를 방문한 적 있다고 생각하는 것으로 조사됐다. 이는 동일한 표본 규모로 진행된 2012년 켈튼 리서치 조사에서 기록된 36%보다 크게 증가한 수치다. 갤럽이 2019년과 2021년에 조사한 동일 질문에 대한 결과에서도 이와 유사한 상승 추세가 나타났다.

외계인 자료사진 (제공=픽사베이)

그렇다면 미국인들은 왜 외계인의 지구 방문에 대해 더 개방적인 태도를 보이게 된 걸까.

인디애나 대학교 인류학·미국학 부교수이자 작가인 수잔 렙셀터는 “이번 조사는 ‘경험’이나 ‘접촉’, ‘감정’이 아니라 ‘믿음’에 관한 것이라는 점을 염두에 둘 필요가 있다”면서 “우리가 확실히 알 수 있는 것은 통계적으로 한 믿음 체계에서 다른 믿음 체계로의 이동이 나타나고 있다는 사실”이라고 설명했다.

美 정부·언론, UAP 본격 논의 시작

이러한 변화의 배경으로는 미국 정부와 주요 언론이 미확인 이상 현상(UAP)을 점점 더 진지하게 다루기 시작한 점이 주요 요인으로 꼽힌다.

2015년 미 해군이 촬영한 UFO 영상. 공개된 영상 중 짐벌이라는 이름의 영상이다.

이 흐름은 2017년 뉴욕타임스(NYT)가 미국 국방부가 확보한 UAP 영상을 공개하면서 본격화됐다. 이후 미국 의회의 관련 청문회와 항공우주국(NASA) UAP 독립 연구가 이어지며 논의는 더욱 가속화됐다.

최근 공개된 다큐멘터리 '폭로의 시대(The Age of Disclosure)'는 미국 정부가 외계인의 지구 방문 증거를 은폐했다는 전직 군 관계자들의 주장을 담아 외계인 존재에 대한 인식을 한층 강화했다.

노스캐롤라이나 윌밍턴대학교 종교학 교수인 다이애나 월시 파술카는 “미국 대중은 이제 정부 내 신뢰할 만한 인사들이 미확인비행물체(UFO)에 대해 이야기하는 모습을 접하고 있다”고 말했다.

영화 등 대중문화와 소셜미디어 영향도 무시 못해

파술카 교수는 대중문화의 영향도 빼놓을 수 없다고 지적했다. 그는 “대중문화는 외계인 이야기로 넘쳐나고 있다”고 설명했다. 그는 또 "2025년 한 해에만 영화 슈퍼맨, 판타스틱 포: 퍼스트 스텝, 픽사의 애니메이션 릴로 앤 스티치 등이 외계인을 주요 소재로 다뤘고, 스타트렉, 에일리언, 프레데터 시리즈 역시 신작을 선보였다"고 덧붙였다. 이런 허구적 서사가 사람들의 상상력과 세계관에 강력한 영향을 미친다는 것이다.

소셜 미디어 역시 외계인에 대한 믿음 확산에 큰 역할을 했다. 랩셀터 교수는 “믿음은 사회적으로 형성되는 것”이라며 “사람들 사이의 관계와 우리가 처한 다양한 맥락이 결합된 일종의 분위기와도 같다”고 말했다.

인플루언서, 팟캐스터, 다양한 콘텐츠 제작자들이 개인적 직감과 경험을 공유하면서 외계 이론을 중심으로 한 하위 문화가 번성했다는 분석이다.

다만 소셜 미디어는 새로운 관계 형성을 돕는 동시에 특정 사고의 틀에 사람들을 가두는 위험도 안고 있다. 외계인 관련 팟캐스트 진행자인 짐 해롤드는 “소셜 미디어는 양날의 검과 같다”며, “비슷한 관심사를 가진 사람들이 이런 주제에 대해 자유롭게 이야기할 수 있는 공간이 생긴 것은 긍정적”이라고 평가했다. 그러면서도 “미디어 소비자는 정보의 출처를 신중히 따져야 하며, 열린 마음을 유지하되 너무 열린 나머지 비판적 사고를 잃어서는 안 된다”고 강조했다.

미국 사회에서 외계인 방문 가능성에 대한 인식이 점점 긍정적으로 바뀌고 있는 것은 분명하지만, 렙셀터 교수는 이번 여론조사 결과를 두고 “아직 중대한 전환점이라고 단정하기는 어렵다”고 신중한 입장을 보였다.

한편 파술카 교수는 외계인의 지구 방문을 믿는 미국인의 비율이 당분간 계속 증가할 것으로 전망했다. 그는 "이 흐름은 쉽게 멈추지 않을 것”이라며, “이는 현실을 이해하는 새로운 방식이 되고 있다”고 밝혔다.