현대차, 국내사업본부장 교체…신임 본부장에 윤효준 전무

현대자동차는 윤효준 국내지원사업부장 상무를 전무로 승진시키고 국내사업본부장으로 임명했다고 19일 밝혔다.

윤 신임 본부장은 국내 판매, 마케팅, 인사 등 다양한 분야에서 경험을 쌓았고 직전에는 국내지원사업부장을 맡아 국내 시장 판매 확대와 경쟁력 강화를 위한 인력·인프라 지원을 총괄했다.

현대차는 윤효준 신임 본부장의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 국내 판매 경쟁력을 유지하고, 국내 사업의 안정적 성장과 수익성 제고를 추진할 계획이다.

현대차·기아 양재사옥

한편 전임자인 김승찬 부사장은 정유석 부사장의 뒤를 이어 지난 7일 국내사업본부장으로 내정됐으나 최근 일신상의 이유로 사의를 표한 것으로 전해졌다.