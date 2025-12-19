플레이위드코리아(대표 김학준)는 비행 슈팅 게임 '드래곤 플라이트2'에 신규 캐릭터 '샤샤'를 추가하고 콘텐츠 및 시스템 개편을 진행했다고 밝혔다.

새롭게 합류한 9번째 캐릭터 '샤샤'는 기계를 능숙하게 다루는 기계공 콘셉트다. 회색 머리와 독특한 눈동자, 점프슈트 차림이 특징이며, 주무기인 렌치와 드론을 활용해 공격과 지원 기술을 구사하는 복합적인 플레이 스타일을 갖췄다.

이번 업데이트에서는 신규 캐릭터 외에도 '번개의 시련' 던전, 캐릭터 레벨 초기화 기능, 크리스마스 기념 스킨 등이 도입됐다.

관련기사

플레이위드 '드래곤 플라이트2', 신규 캐릭터 '샤샤' 업데이트.

기존 시스템과 콘텐츠도 대폭 개선됐다. '스테이지 모드 익스트림 1챕터'가 개방돼 고난도 콘텐츠와 강화된 보상을 제공하며, 기존 '원소의 시련' 던전의 전투 및 보상 시스템도 이용자 피드백을 반영해 조정됐다. 또한 UI와 조작 시스템을 개선해 편의성을 높였다.

플레이위드코리아 관계자는 "이번 업데이트를 시작으로 더욱 다양한 캐릭터와 콘텐츠를 지속적으로 추가할 예정이며, 유저들의 요구에 맞춘 게임 환경 개선을 지속적으로 이어나갈 계획"이라며 "게임의 콘텐츠와 시스템 개선은 유저들의 피드백을 바탕으로 꾸준히 이루어질 예정이며, 앞으로도 유저들에게 최고의 게임 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.