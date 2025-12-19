엔비디아, RTX 프로 5000 72GB 블랙웰 GPU 출시

연산 성능 2,142 TOPS, 대용량·고속 GDDR7 72GB 메모리 탑재

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/12/19 10:51    수정: 2025/12/19 11:36

권봉석 기자

엔비디아가 19일 데스크톱 PC용 RTX 프로 5000 72GB 블랙웰 GPU를 정식 출시했다.

RTX 프로 5000 72GB 블랙웰은 기존 출시 제품(48GB) 대비 용량을 50% 늘린 72GB로 늘려 AI 개발자, 데이터 과학자, 크리에이티브 전문가의 대용량 메모리 기반 워크플로우 수행을 돕는다.

연산 성능은 최대 2,142 TOPS(1초당 1조 번 연산)이며 GDDR7 72GB 메모리에 더 큰 규모의 모델을 올려 훈련, 튜닝할 수 있다.

엔비디아 RTX 프로 5000 GPU. (사진=엔비디아)

클라우드 대비 낮은 지연시간으로 외부 유출이 힘든 사내 자료나 민감한 데이터를 처리할 수 있다.

아놀드, 카오스 V-레이, 블렌더, D5 렌더, 레드시프트 등 공학/산업용/크리에이티브 응용프로그램에서 렌더링 시간을 최대 4.7배 단축한다.

엔비디아 RTX PRO 5000 72GB 블랙웰 GPU는 현재 잉그램 마이크로, 리드텍, 유니스플렌더, 엑스퓨전 등 파트너사를 통해 출시됐다.

글로벌 시스템 빌더를 통한 더 넓은 공급은 내년 초 시작될 예정이다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
엔비디아 RTX 프로 5000 블랙웰 GPU GDDR7

