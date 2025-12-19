NHN '다키스트 데이즈', 장비 수집·강화 시스템 개편…"성장 재미 극대화"

NHN(대표 정우진)은 19일 자사의 좀비 아포칼립스 게임 '다키스트 데이즈(DARKEST DAYS)'가 장비 수집 및 강화 시스템을 전면 개편했다고 밝혔다.

이번 업데이트는 게임 본연의 재미인 '성장' 요소를 강화하는 데 초점을 맞췄다. NHN은 이를 위해 상점 내 '럭키 박스'를 삭제하는 결단을 내렸다.

기존에는 럭키 박스를 통해 고등급 장비를 얻을 수 있었으나, 이제는 오직 파밍과 제작을 통해서만 획득할 수 있다. 대신 각종 장비와 제작 재료의 드랍률을 대폭 상향해 이용자들이 파밍의 재미를 충분히 느낄 수 있도록 조정했다.

NHN ‘다키스트 데이즈’, 장비 수집·강화 시스템 전면 개편.

이용자들의 요구가 많았던 강화 시스템도 대폭 변경됐다. 장비 강화 실패 시 단계가 하락하지 않도록 개선됐으며, 일정 횟수 이상 실패하면 100% 확률로 성공하는 '강화 포인트' 시스템이 도입됐다. 강화 단계는 기존 9단계에서 18단계로 세분화됐으며, 기존 아이템에도 소급 적용된다.

장비의 추가 옵션을 변경할 수 있는 '보정 시스템'도 새롭게 선보인다. 이용자는 SSR 등급 장비 분해 시 얻는 보정 도구를 사용해 원하는 옵션으로 전환할 수 있다.

전투의 다양성을 높이는 변화도 있다. 보조 무기 슬롯이 추가되어 사격 중에도 'F'키(모바일은 별도 키)를 통해 근접 무기 공격이 가능해졌다. 이 밖에도 ▲총기 밸런스 조정 ▲스킬 프리셋 기능 추가 ▲장비 툴팁 개선 등 편의성을 높이는 업데이트가 함께 진행됐다.

관련기사

캐릭터 커스터마이징 기능인 '스킨 시스템'도 도입됐다. 모자, 의상, 가방 등 5개 파츠를 자유롭게 변경할 수 있으며, 겨울 시즌을 맞아 산타 의상 등 특별 아이템과 이벤트도 마련됐다.

김상호 NHN 게임사업본부장은 "'다키스트 데이즈'가 지닌 근본적인 성장의 재미를 더욱 향상시키기 위해 장비 수집 및 강화 시스템을 대폭 변경했다"며 "핵심 시스템을 최근 전반적으로 재정비한 만큼, 앞으로도 이용자분들이 더욱 몰입할 수 있는 플레이 환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.