과실연 차기 상임대표에 안준모 고대 교수

안준모 고려대학교 행정학과 교수가 ‘바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(이하 과실연)’ 이사회에서 차기 상임대표로 17일 선출됐다.
안 교수는 2026년 1월 1일 취임한다.
안 교수는 서울대학교 공과대학 응용화학부를 졸업하고, 영국 캠브리지 대학교에서 기술경영학 박사 학위를 취득한 과학기술 행정·정책 분야 전문가다. 제38회 기술고시 출신. 공직에 입문한 이후 중소기업청, 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부 등에서 근무했다.
관련기사
- 한림원, "정부 R&D 생태계 혁신안 긍적적....정교하게 운영해야"2025.11.10
- 과실연 AI포럼 "공공 AI 전환, HWP·PDF 관행부터 깨야"…정부 혁신 '시동'2025.10.13
- 대선 후보 과학・의학 정책 공약 "검증"2025.05.27
- LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아2025.12.17
현재 고려대학교 행정학과에서 과학기술 및 산업기술, AI 기반 정부 정책 등을 연구하고 있다. 한국공학한림원 정회원, 한국과학기술한림원 동문회원, 차세대융합기술원 이사, 태재연구재단 자문위원 등으로 활동하고 있다. 한국정책학회 지식정보위원장, 기술경영경제학회 차기회장, 한국행정학회 편집위원, R&D Management Journal(SSCI) 부편집장을 맡고 있다.
그동안 광주과학기술원 감사, 바른과학기술실현을위한국민연합 공동대표, 원자력협력재단 이사 등을 역임했다.