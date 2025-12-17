미니인턴, 구직자 강점 드러내는 '경험·행동 기반 프로필' 고도화

커리어 데이터 기반 채용 서비스를 운영하는 '미니인턴'이 구직자의 취업 기회를 확대하기 위해 프로필 입력 기능과 제안 수신 체계를 고도화했다. 이번 개편은 구직자가 자신의 강점과 관심 직무를 보다 명확하게 드러내고, 이를 기반으로 더 정확한 개인 맞춤형 채용 제안을 받을 수 있게 설계했다.

구직자는 관심 산업, 희망 직무, 경험 정보 등 핵심 데이터를 상세하게 입력할 수 있으며, 제안 수신 여부는 구직 상태와 통합 관리, 전체 취업 준비 흐름이 단순해졌다. 제안 수신에 동의하면 취업지원팀이 이력서와 선호 직무에 기반해 개인 맞춤형 공고를 안내하고, 추천 사유까지 제공해 구직자의 지원 기회를 확장한다.

또한 구직자는 이력서 외에도 자신의 경험을 구조화해 표현할 수 있는 다양한 입력 기능을 활용해 기업이 이해하기 쉬운 프로필을 만들 수 있다. 이는 기업회원이 사용하는 스카우트 서비스와 연동, 구직자가 입력한 데이터는 적합도 분석 및 제안 매칭의 핵심 자료로 활용된다.

미니인턴은 이번 개편을 통해 "구직자 개인의 강점을 더 정확하게 드러낼 수 있는 프로필 구조를 마련했고, 이를 바탕으로 더 많은 제안과 맞춤형 기회를 제공할 수 있게 됐다”며 “향후 AI 기반 분석 기능을 강화해 보다 정교한 개인화 취업 서비스를 제공할 예정”이라고 밝혔다.