채용 서비스 '미니인턴' 좋아졌다...기업서 직접 스카우트 제안 가능

오픈놀, 기능 업데이트..."기업은 포트폴리오 검토, 평가기록 관리까지 볼 수 있어"

중기/스타트업입력 :2025/12/12 08:42

방은주 기자

오픈놀은 자사 커리어 데이터 기반 채용 서비스 미니인턴에 기업회원 대상 신규 상품 ‘스카우트 제안 서비스’를 추가, 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트는 구직자·기업회원·운영 조직 간 인재 매칭 흐름을 구조적으로 개선, 보다 빠르고 정확한 매칭 경험을 제공하는 데 목적이 있다. 이번 기능 보강으로 구직자는 관심 산업·직무·경험 정보 등 채용 매칭에 필요한 추가 데이터를 입력할 수 있게 됐고, 입력한 정보를 기반으로 기업으로부터 스카우트 제안을 직접 받을 수 있게 됐다. 특히, 제안 수신 동의 기능을 기존 구직 상태 입력과 통합해 사용 편의성을 높였다.

기업회원은 분야·직무 조건에 맞는 맞춤형 인재 검색부터 이력서, 포트폴리오 검토, 평가기록 관리까지 가능하다. 또 새롭게 도입한 스카우트 상품 플랜을 구매하면 제안권을 사용해 원하는 인재에게 직접 제안을 발송할 수 있으며, 대시보드를 통해 실시간으로 발송이력을 확인할 수 있다.

회사는 “이번 스카우트 제안 기능은 AI 인재추천의 정확도를 높이는 데 필요한 구직자 데이터 구조를 강화하고, 기업 고객이 능동적으로 채용을 진행할 수 있도록 돕는 핵심 업데이트”라며 “앞으로도 기업과 인재 모두에게 의미 있는 매칭이 이뤄질 수 있게 기능을 고도화하겠다”고 밝혔다.

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
미니인턴

