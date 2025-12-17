하나증권 "KT CEO 확정, 밸류업 발표 기대감"

하나증권이 KT 최고경영자(CEO) 후보가 확정되면서 내년 기업가치 제고 정책을 발표할 수 있다는 기대감에 따라 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만원을 유지한다고 밝혔다.

김홍식 하나증권 연구원은 17일 보고서에서 “현 시점에서 KT 경영진 교체에 따른 리스크 요인은 주가에 충분히 반영된 반면 신임 경영진 취임에 따른 밸류업 정책 강화 가능성은 반영되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다”고 분석했다.

이어, “외국인 한도 소진 및 자사주 의무 소각 법제화 이슈로 내년 주당배당금(DPS)이 큰 폭으로 상향될 가능성이 높은데, 주가 반영은 아직 미미하기 때문”이라고 덧붙였다.

그러면서 “KT의 내년 DPS는 지난해 대비 90% 증가할 것으로 예상되는 데 반해 주가 상승폭은 50%에 불과한 상황”이라며 “최소 40% 이상 추가 상승할 수 있다”고 설명했다.

김 연구원은 또 “KT 주주환원 수익률은 SK텔레콤과 LG유플러스 대비 1~2% 가량 높게 형성됐다”며 “(저평가의) 가장 큰 이유는 외인 한도 소진 문제로 LG유플러스와 달리 자사주를 당장 소각하지 못한다는 약점 때문이었다”고 말했다.

이어, “주주환원을 전액 배당금으로 지급하게 된다면 밸류에이션 디스카운트 이슈는 소멸될 것”이라며 “배당 분리과세 적용으로 세후 수익률은 더 높아질 것”이라고 덧붙였다.