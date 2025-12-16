'3D 머신비전' 클레로보틱스, 美·日 시장 진출

3D머신비전 스타트업 클레로보틱스는 일본 대표 산업 그룹인 동경무역그룹 핵심 계열사 도쿄 보에키 테크노 시스템(TTS)과 일본 및 미국 시장에 대한 총판 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

클레로보틱스는 일본과 미국 시장에서 TTS 영업·유통 네트워크를 활용한 공식 판매 및 사업 전개가 가능해졌다. TTS는 동경무역그룹의 핵심 기술 전문 계열사로 자동차·산업 장비·모빌리티 분야 글로벌 기업들과 거래망을 구축하고 있다.

이번 총판 계약을 계기로 클레로보틱스는 일본 및 미국 시장에서 완성차, 운송, 물류, 제조 자동화 분야 기업들을 대상으로 기술 공급 및 공동 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

클레로보틱스와 TTS는 파트너십 체결 이후 일본 주요 완성차 주문자상표부착생산(OEM)과 실증(PoC)을 진행 중이다. 일본 제조업 시장은 기술 신뢰도와 레퍼런스를 최우선으로 검증하는 구조로 해외 스타트업의 진입 장벽이 높은 시장으로 꼽힌다.

퓨처플레이가 클레로보틱스 해외 사업화 전략 수립부터 일본 파트너 발굴, 사업 구조 설계, 현지 네트워크 연결까지 전 과정을 밀착 지원했다. 일본 시장 특성에 맞춘 사업 전략 고도화와 함께 동경무역그룹 및 TTS와의 협업 구조를 설계했다.

이진한 클레로보틱스 대표는 "이번 계약을 통해 일본과 미국 시장에 동시에 진입할 수 있는 교두보를 확보했다"며 "현재 진행 중인 실증을 빠르게 사업화로 연결하겠다"고 말했다.