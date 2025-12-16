"국내 기업 70% AI 교육 시행…내년엔 더 늘려"

국내 기업 10곳 중 7곳 이상이 이미 직원들을 대상으로 AI 교육을 시행 중인 가운데, AI가 전 직무의 필수 역량으로 빠르게 자리 잡고 있는 것으로 나타났다.

기업교육 전문기업 휴넷(대표 조영탁)은 국내 371개 기업 인사·교육 담당자를 대상으로 지난 11월에 실시한 ‘기업 AI 활용·인식’ 설문조사 결과를 발표했다.

이에 따르면, 2025년 기준 AI 교육을 진행한 기업은 ‘전 직원 대상 교육’(22.1%)과 ‘일부 부서·인력 대상 선택 교육’(49.3%)을 합쳐 71.4%로 나타났다. ‘진행하지 않음’은 28.6%였다.

내년 AI 교육 계획에 대해서는 ‘전년 대비 확대’(53.9%)가 가장 많았다. 이어 ‘전년 수준 유지’(25.1%)가 뒤를 이었으며, 응답 기업의 다수가 AI 교육을 유지하거나 확대할 계획이라고 답해, 향후 AI 교육이 더욱 확산될 것으로 보인다. ‘계획 없음’은 19.4%, ‘전년 대비 축소’는 1.6%였다.

AI 교육이 필요한 직무(복수 응답)에 대해서는 ‘모든 직무’(71.7%) 응답이 가장 많았다. 이어 ‘경영·기획’(14.8%), ‘IT·데이터’(13.5%), ‘마케팅·홍보’(11.6%), ‘HR·HRD’(10.0%), ‘재무·회계’(7.8%), ‘R&D’(7.5%), ‘영업·고객관리’(6.7%), ‘서비스·운영’(5.9%), ‘생산·제조·품질’(5.9%) 순으로 집계됐다. AI가 특정 직무가 아닌 전 직무의 공통 역량으로 인식되고 있는 것으로 나타났다.

한편 응답자들은 직원들의 AI 활용도를 평균 3.0점(5점 만점), 기업의 AI 도입 수준을 평균 2.7점(5점 만점)으로 평가했다. 직원 개인 차원의 활용 인식이 조직 차원의 도입 수준보다 다소 높게 나타났다.

기업이 AI를 도입·확산 과정에서 겪는 어려움(복수 응답)으로는 ‘IT 인프라 및 시스템 한계’(43.1%), ‘직원들 간 활용 수준 격차’(42.6%)가 가장 많았다. 이어 ‘예산 부족’(36.1%), ‘내부 규정·보안·컴플라이언스 제약’(33.2%), ‘다른 과제에 밀려 우선순위가 낮음’(22.4%), ‘경영진의 낮은 관심’(18.6%), ‘AI 필요성을 느끼지 못함’(3.0%) 순으로 나타났다.

한편 이번 결과는 휴넷이 앞서 실시한 ‘2026 기업교육 전망’ 설문 결과와도 유사한 흐름을 보였다. 해당 조사에서 2025년 기업의 최다 투자 교육 분야는 ‘AI 교육’이었으며, 2026년 계획에서는 전년 대비 비중이 확대되며 1위를 기록했다.

휴넷 관계자는 “연이은 조사 결과가 보여주듯 AI는 모든 직무에 필요한 기본 역량으로 인식되고 있다”며 “구성원의 AI 업무 활용을 넘어 조직 문화까지 아우를 수 있는 통합형 AI 교육 전략이 필요하다”고 말했다.