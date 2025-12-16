한국피지컬AI협회 "내년엔 생태계 로드맵 마련...표준화 추진도"

한국피지컬AI협회가 12일 오후 MBC 스마트센터 6층 마스터룸에서 ‘2025 송년회 및 2026년도 주요사업 발표’ 행사를 개최했다.

이날 행사는 한 해 동안 협회가 추진해온 피지컬AI(Physical AI) 분야의 기술·산업·표준화 활동을 공유하고, 2026년을 향한 주요 `사업 방향과 실행 전략을 공식적으로 발표하는 자리로 마련됐다. 행사에는 협회 임원진과 회원사를 비롯해 산·학·연 관계자들이 참석해 Physical AI 생태계 확산을 위한 협력 방안을 폭넓게 논의했다.

행사에서는 2026년도 협회 주요사업으로 ▲Physical AI 생태계 로드맵 ▲표준화 추진 방향 ▲Physical AI 챌린지 ▲인재 양성 ▲데이터팩토리 구축 전략 등이 논의됐다.

유태준 한국피지컬AI협회장은 Physical AI 생태계 로드맵을 통해 기술·데이터·표준·인재를 유기적으로 연결하는 실행형 생태계 전략을 제시했으며, 고준호 수석연구원(한국정보통신기술협회)은 Physical AI 표준협의회 및 ICT 포럼 추진 방향을 소개했다.

이어 손병희 소장(마음AI)은 PAI-CHALLENGE(Physical AI Challenge) 사업을 통해 실증 기반 기술 경쟁력 강화 방안을 설명했고, 주해종 교수(강남대학교)는 Physical AI 인재 양성 사업(AI 인재개발원)을 중심으로 중장기 인재 공급 전략을 공유했다.

한국피지컬AI협회는 12일 오후 MBC 스마트센터 6층 마스터룸에서 ‘2025 송년회 및 2026년도 주요사업 발표’ 행사를 개최했다.

이준호 대표(크라우드웍스)는 데이터팩토리 구축 전략을 통해 Physical AI 성능 고도화를 위한 데이터 기반 생태계의 중요성을 강조했다.

특히 이날 행사에서는 2026년 예고된 대규모 정부 R&D 및 실증 과제에 선제적으로 대응하기 위한 ‘회원사 간 초협력 전략’이 집중적으로 논의됐다. 협회는 회원사들이 각자의 보유 기술을 결합해 최적의 컨소시엄을 구성하고, 대형 과제 수주 경쟁력을 극대화할 수 있도록 분과별 협업 활동을 대폭 확대할 방침이다.

협회 측은 “Physical AI 기술 도입이나 사업 확장을 고민하는 기업들이 협회라는 플랫폼 안에서 적합한 파트너를 찾고, 함께 대형 과제에 도전해 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 신규 회원사의 참여와 협력 확대를 강조했다. 협회 정회원사 가입은 공식 웹사이트를 통해 상시 가능하다.

관련기사

한편, 이날 행사에서는 ‘2025년도 올해의 공로상’ 시상식도 함께 진행됐다. 수상자는 ▲크라우드웍스 김우승 대표(데이터 분과) ▲성균관대학교 김형태 교수 ▲성우HS 김덕우 대표(IT INFRA 분과) ▲아이비다 강현숙 대표(공공민간협업 분과) ▲공백 고연우 대표(디자인 분과)로, Physical AI 생태계 조성과 협회 활동에 대한 공로를 인정받았다.

유태준 한국피지컬AI협회 협회장은 “Physical AI 기술은 이제 연구 단계를 넘어 산업과 사회에서 실제로 작동하는 단계로 접어들고 있다”며 “협회는 산업 확산, 표준 정립, 데이터 기반 실증, 전문 인재 양성을 핵심축으로 산·학·연 협력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “2026년을 기점으로 회원사 간 협업을 더욱 고도화하고, 실질적인 사업 성과와 산업 경쟁력으로 이어질 수 있는 실행형 생태계를 만들어가겠다”고 덧붙였다.