김태현 아이티로그인 대표, '62회 무역의 날' 대통령 표창 수상

아이티로그인(대표 김태현)은 김태현 대표가 '제 62회 무역의 날 기념식'에서 대통령 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

무역의 날 시상식은 산업통상자원부 주관, 한국무역협회 주최로 열렸다. 대한민국 무역 진흥을 기념하기 위해 매년 진행하는 국가 행사다. 해외 시장 개척과 수출증대 및 산업발전에 기여한 유공자들의 노고에 감사하고, 이들을 격려하기 위한 것이다.

아이티로그인 김태현 대표는 2025년 무역의 날 시상식에서 수출입분야 국가 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다. 무역의 날 시상 내용 중 대통령 표창은 수출 확대, 고용 창출, 산업 경쟁력 강화 등 분야에서 성과를 보인 기업과 대표자에게 부여하는 최상위 권위를 자랑하는 정부 포상이다.

시상자인 여한구 산업통상부 통상교섭본부장(왼쪽)과 아이티로그인 김태현 대표.

김태현 대표는 2001년 아이티로그인 설립 이후 20여년간 네트워크 장비를 비롯해 다양한 상품군을 수입 및 유통하며 국내 유관 산업 발전에 기여함을 인정받아 한국수입협회 이사로 선임된 바 있다.

네트워크 보안 솔루션을 정부공공기관 및 기업에 구축해 국내 산업의 경쟁력 제고에도 앞장서 왔다.아이티로그인은 글로벌 네트워크 분야 1위 기업 시스코의 솔루션을 조달분야에 유통하고 있는 선도기업으로, 1천1백여개 규모의 전국 파트너사들과 함께 강력한 기술지원 시스템을 갖추고 있다.

김태현 대표는 “다양한 IT솔루션과 제품들을 공공기업과 기업들에 공급하는 아이티로그인의 비즈니스 활동이 산업분야에 일부나마 도움이 된 것 같아 기쁘게 생각한다”라며 “앞으로도 좋은 제품을 국내 사용자들에게 공급하고, 반대로 장기적인 관점에서 수출을 통해 글로벌 시장 개척도 단계적으로 준비해 나갈 계획이다.국가로부터 받은 ‘대통령 표창’ 수상이라는 신뢰와 인정이 더 빛을 발할 수 있도록 고객 그리고 파트너들과의 상생이 지속가능하도록 최선의 노력을 다 할 계획이다”고 말했다.