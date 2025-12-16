설탭, 겨울방학 대비 ‘윈터스쿨 과외’ 오픈

중고등학생을 위한 SKY 온라인 과외 플랫폼 설탭(운영사 오누이, 대표 고예진)이 내년 1월 5일 겨울방학 학습을 위한 ‘윈터스쿨 과외’를 공식 오픈한다. 이번 행사는 겨울방학 기간 학생들의 학습 공백을 최소화하고, 새 학기 내신 대비를 보다 체계적으로 준비할 수 있도록 마련됐다.

설탭 윈터스쿨 과외는 ‘부담 없이 시작할 수 있는 겨울방학 맞춤 프로그램’을 취지로 편성됐다. 학생별 성향·수준·목표를 반영한 맞춤형 커리큘럼으로 모든 학습 단계를 동일하게 적용하는 기존 윈터스쿨 방식과 차별점을 둔 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 수강 학생들은 짧은 겨울방학 기간 필요한 영역에만 집중하며 학습 효율을 극대화할 수 있다. 특히 온라인 과외로 시간·장소 제약이 없어 방학 이후까지 자연스럽게 이어지는 학습 루틴을 만들 수 있다는 점도 주요 특징이다.

이번 윈터스쿨 과외의 가장 큰 특징은 ‘1학기 내신 완성 프로그램’과 ‘혼공 프로그램’이다. 1학기 내신완성 프로그램은 내년 1학기 내신 전 범위를 대비할 수 있도록 설계됐다. 국어·영어·수학 과목의 기초 개념을 쌓으며 새 학기 수업을 수월하게 따라갈 수 있도록 돕는다. 혼공 프로그램은 설탭 감독 선생님이 실시간 학습 모니터링하는 ‘줌 스터디’를 제공한다. 줌 스터디는 다른 학생들과 학습 시간을 경쟁하며 동기부여를 얻고 자기주도학습 습관을 기를 수 있다. 또한 전과목 질문이 가능한 AI 튜터가 단계별 힌트를 제공해, 학생이 스스로 답을 찾아가는 학습 경험을 돕는다.

겨울방학 기간에만 제공되는 한정 혜택도 주목할 만하다. 방학 이후까지 학습 루틴을 유지하고자 하는 학생들을 위해 장기 등록 시 무료 수업을 대폭 추가 지원한다. ▲3개월 등록 시 2회 무료 수업 ▲6개월 등록 시 4회 무료 수업 ▲12개월 등록 시 8회 무료 수업을 추가 제공한다. 여러 과목을 동시에 준비하는 학생을 위한 패키지 할인도 눈에 띈다. 선택 과목 수와 이용 기간이 길어질수록 총 할인 폭이 커지며, 월 1과목당 2만 원씩 할인되는 구성으로 수업료 부담을 크게 덜어준다.

설탭은 이번 윈터스쿨 과외를 통해 학생들이 겨울방학 동안 학습 체력을 기르고, 학부모들의 새 학기 대비 부담도 덜 수 있을 것으로 기대하고 있다. 단기간의 성적 향상뿐 아니라 방학 기간 형성한 공부 습관과 학습 루틴을 바탕으로 학생들은 새 학기 초 내신 준비를 보다 안정적으로 시작할 수 있을 것으로 보인다. 이를 통해 새 학년 수업에서도 개념을 충분히 이해하며 학습 진도를 무리 없이 따라갈 수 있을 전망이다.

설탭 관계자는 “이번 설탭 윈터스쿨 과외를 통해 학생들의 방학 학습 공백 불안과 학부모의 경제적 부담을 함께 줄이고자 한다”며 “겨울방학 기간 동안 만든 학습 루틴을 기반으로 내년 1학기 내신에서 수월하게 성적 향상을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.