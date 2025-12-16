엑솔라, 새 브랜드 공개..."게임 멀티플랫폼 환경에 모든 비즈니스 제공"

엑솔라가 새로운 비전을 앞세워 브랜드 가치 확산에 나선다.

그동안 이 회사는 국내외 게임사의 수익 개선과 서비스 편의성 등을 초점을 맞춘 다양한 솔루션을 연구 개발해 제공하고 있다.

16일 업계에 따르면 게임 개발사의 론칭·성장·수익화를 지원하는 글로벌 게임 커머스 기업 엑솔라(Xsolla)가 새로운 브랜드를 공식 발표했다.

이번에 공개된 신규 브랜드는 엑솔라의 미래지향적 비전을 반영한 것으로, ‘개발사가 멀티 플랫폼 환경에서 성공적인 비즈니스를 구축하는 데 필요한 모든 것(All The Things)을 제공한다’는 회사의 미션을 명확히 보여준다.

엑솔라 새 브랜드 공개.

특히 APAC 시장에서는 크로스플랫폼 전개, 현지화된 결제 시스템, 세금 처리 및 규제 준수에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있으며, 엑솔라는 이번 브랜드 리프레시를 통해 이러한 요구에 보다 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 강화했다.

엑솔라는 게임 개발사들을 위한 다양한 서비스와 솔루션을 제공하는 글로벌 커머스 기업이다. 인디 게임부터 AAA 대작까지 세계 기업들이 엑솔라와의 협업을 통해 펀딩을 확보하고, 게임을 글로벌 시장에 배포하며, 마케팅과 수익화를 실현하고 있다. 엑솔라는 게임 산업의 성장 잠재력을 바탕으로 개발사들이 더 많은 기회를 누릴 수 있도록 지속적으로 새로운 솔루션을 제시하고 있다. 본사는 미국 로스앤젤레스에 있으며, Merchant of Record로서 1천500개 이상의 게임 개발사가 세계 이용자를 확보하고 비즈니스를 확장할 수 있도록 협업하고 있다. 또한 개발사들이 더 많은 수익 창출의 기회를 통해 게임 개발의 즐거움과 성취를 누릴 수 있도록 지원하고 있다.

버클리 에게네스(Berkley Egenes) 엑솔라의 최고마케팅책임자(CMO)는 “엑솔라는 지난 20여 년간 개발사와 퍼블리셔가 직면한 복잡한 비즈니스 프로세스를 단순화하는 데 주력해왔다”며, “이번 신규 브랜드는 개발사들이 게임 경험을 창조하고, 수익화하며, 배포하고, 마케팅하는 전 과정에서 필요한 모든 기회를 유기적으로 연결하고 구축하겠다는 엑솔라의 미래 비전을 담고 있다”고 전했다.

크리스 휴이시(Chris Hewish) 엑솔라 대표는 “게임 산업이 빠르게 변화함에 따라 전 세계 개발사와 파트너사들은 지속적인 성장을 지원할 수 있는 안정적이고 일관된 시스템을 요구하고 있다”며, “이번 신규 브랜드는 이러한 산업의 요구에 명확성과 일관성, 그리고 협업을 통해 응답하겠다는 엑솔라의 의지를 보여주는 결과물”이라고 밝혔다. 이어 “엑솔라는 앞으로도 크리에이터가 자신만의 세계를 구현할 수 있도록 지원하는 신뢰받는 파트너로서의 역할을 지속해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

엑솔라는 향후에도 세계 개발사·스튜디오·퍼블리셔가 직면한 다양한 과제를 해결하며, 글로벌 게임 커머스와 크리에이티브 혁신의 발전을 지속적으로 지원해 나갈 방침이다.