무신사, 자회사 '무신사 트레이딩' 합병 추진

플랫폼·운영 효율 강화…내년 4월 합병 마무리

유통입력 :2025/12/16 08:54    수정: 2025/12/16 09:08

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

무신사는 빠르게 성장하고 있는 브랜드 사업의 경쟁력을 높이기 위해 브랜드 비즈니스 전문 자회사인 무신사 트레이딩의 합병을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 합병은 무신사의 브랜드 사업을 플랫폼과 함께 핵심 사업 영역으로 더욱 강화하기 위한 전략적 결정이다. 무신사는 합병을 통해 ▲세일즈 시너지 극대화 ▲인적·물적 리소스 최적화 ▲브랜드 사업 운영 효율화 기반의 지속 가능한 성장 체계를 마련할 계획이다.

무신사 트레이딩은 ▲잔스포츠 ▲디키즈 ▲노아 ▲마린세르 ▲와이쓰리 등 다양한 해외 브랜드를 국내에 유통해온 무신사의 브랜드 비즈니스 전문 자회사다. 무신사는 무신사 스탠다드를 시작으로 브랜드 사업을 전개하고 있으며, 이번 합병을 통해 브랜드 사업을 플랫폼 사업과 함께 더욱 경쟁력 있는 미래 성장 축으로 강화한다는 전략이다.

무신사 성수 사옥

합병이 종료되는 내년 4월에 무신사 트레이딩 임직원은 100% 무신사로 고용 승계될 예정이며, 양사 간 유기적 협업을 기반으로 한 통합 브랜드 운영 역량 구축에 집중할 계획이다. 무신사 트레이딩이 전개하는 10여 개의 브랜드 운영은 무신사 브랜드 조직으로 편입될 예정이다.

무신사 관계자는 "브랜드 사업은 무신사의 중요한 성장 축으로 빠르게 성장하고 있다"며 "무신사 트레이딩과의 합병은 브랜드 사업 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 지속 가능한 성장을 위한 기반을 강화하는 중요한 전략적 조치"라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
무신사 무신사 트레이딩 인수합병 자회사 고용 승계 패션 플랫폼

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

EU, 2035년 내연차 퇴출 기조 흔들…규제 완화 검토

누누티비 폐쇄 2년…불법 스트리밍 ‘풍선효과’ 줄어들까

설 선물 사전예약 서두른 홈플러스...왜?

비트코인, 8만 6천 달러도 붕괴…연말 랠리 멀어지나

ZDNet Power Center