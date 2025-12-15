일본 철도역 혼잡 분석에 한국 AI 솔루션 사용

국산 AI 영상 분석 솔루션이 일본 주요 철도역 내 혼잡 상황을 분석하는데 사용된다.

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환, 189330)은 일본 도시·교통 시뮬레이션 전문기업 유덱(UDEC)과 AI 영상분석 사업 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 씨이랩의 AI 영상 분석 솔루션 ‘엑스아이바(XAIVA)’를 사용, 일본 주요 철도역 내 혼잡 상황을 AI 기술로 분석하는 실증 운영 및 현지 맞춤형 솔루션 개발 프로젝트로, 일본 철도 환경에 최적화한 AI 기반 안전 관리 체계 구축을 목표로 했다.

유덱은 일본 도시 설계 및 교통 인프라 분야에서 다양한 고도화 프로젝트를 수행해온 기업으로 철도, 도로 등 공공 교통 IT 시스템 최적화에 전문성을 보유하고 있다. 양사는 유덱의 현장 기반 데이터 및 시뮬레이션 역량과 씨이랩의 AI 영상분석 기술을 결합, 일본 교통 환경에 적합한 AI 안전 및 혼잡 관리 솔루션을 구현할 예정이다.

일본 도시철도는 복잡한 환승 구조와 상시 혼잡 구간으로 인해 정체와 안전사고 위험이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 따라 일본 교통 기관 전반에서는 AI 기반 스마트 교통 기술 도입을 확대하고 있으며, 관련 시장 규모도 빠르게 성장하고 있다.

씨이랩은 '엑스아이바'를 공급해 ▲인원 카운팅 ▲보행자 이동 방향 분석 ▲혼잡도 예측 ▲위험 상황 경보 등 교통 현장에 최적화된 AI 기능을 제공한다. 이를 통해 철도 역의 안전사고를 사전에 방지하고 주변 교통 혼잡을 완화할 수 있다.

'엑스아이바'는 지난 2021년 서울 지하철 3호선에 적용, 교통약자 안내 및 무임승차 방지 등 다양한 안전관리 분야에서 성과를 입증했다. 이러한 경험을 바탕으로 일본 교통 인프라 환경에서도 실기간으로 높은 AI 정확도를 구현, 글로벌 수준의 신뢰성을 입증할 것으로 기대된다.

관련기사

씨이랩은 향후 '엑스아이바'를 일본 교통 환경에 최적화, 적용 범위를 확대하고, 유덱을 비롯한 현지 파트너들과 협력을 강화, 일본 내 AI 사업을 지속적으로 확장할 방침이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “이번 계약은 일본정부 공공 지원사업으로 교통 인프라가 복잡한 일본 현장에서 씨이랩의 AI 영상분석 기술이 인정받았다는 의미가 있다”며 “이번 사업을 계기로 일본 시장을 비롯한 글로벌 시장에서 AI 영상분석 레퍼런스를 확보해 나가겠다”고 말했다.