케어랩스, ‘메디잡’ 고용노동부 장관상 수상

케어랩스가 고용노동부와 한국고용정보원이 주관하는 ‘2025년 민간 고용서비스 우수기관’에 선정되며 고용노동부 장관상을 수상했다.

이번 인증에서 케어랩스의 의료인력 구인·구직 플랫폼 ‘메디잡’은 고객 만족도, 서비스 고도화, 의료 인력 매칭 품질, 정보보안 역량 등의 주요 항목에서 높은 평가를 받았다. 특히 직종, 세부 전공, 외래·병동·특수 파트 등의 근무 형태를 반영한 필터링 시스템으로 의료기관과 구직자 간 매칭 효율성을 높였다는 점에서 주목을 받았다.

관련해 현재 메디잡에는 약 8만8천 개의 병원과 53만 명의 회원이 가입해 있다. 월평균 약 1만 7천 건의 채용 공고가 등록되고 있다. 헬스케어 종사자를 위한 커뮤니티 서비스도 함께 서비스된다.

또 메디잡은 채용 정보 제공을 넘어 신규 자격 면허 취득자를 위한 취업 멘토링, 경력 의료인을 위한 이직 및 승진 컨설팅, 재취업 희망자를 위한 직무 교육 등 커리어 전 주기 성장 지원 서비스도 제공하고 있다. 이를 통한 의료 전문 인력의 경력 개발을 돕고 있는 점도 수상에 영향을 미쳤다.

이민경 대표는 “헬스케어 채용 분야에서 신뢰도 높은 매칭 서비스를 제공해 온 노력을 인정받았다”라며 “의료 전문 인력의 원활한 채용과 커리어 성장을 지원하도록 서비스 품질을 더 높이겠다”라고 밝혔다.

한편, 케어랩스는 ▲암 치료 여정 통합 지원 플랫폼 ‘힐오(Heal-O)’ ▲의료 인력 채용 플랫폼 ‘메디잡’ ▲병원 고객 관리 솔루션 ‘우노 CRM’ ▲스마트 병원 솔루션 등을 주요 서비스로 제공하고 있다. 자회사로는 ‘굿닥’, ‘바비톡’, ‘이디비’ 등을 두고 있다.