알바몬-토스, ‘서비스 연동‘ 맞손…구직자 편의 향상

잡코리아가 운영하는 아르바이트 플랫폼 알바몬은 모바일 금융 플랫폼 토스와 서비스 연동을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다

이번 협약은 알바몬이 보유한 방대한 채용 공고와 검증된 데이터를 토스 사용자에게도 제공함으로써 구직자 접근성과 사용자 편의를 확장하는 데 목적이 있다.

이번 연동을 통해 알바몬은 축적된 구인·구직자 데이터를 기반으로 품질이 검증된 채용 공고를 토스 앱 내에서도 탐색할 수 있도록 지원한다.

(사진=잡코리아)

알바몬은 지난 7월 진행된 ‘앱인토스’와의 제휴를 통해 이미 양사 간 협력 기반을 마련했으며, 이번 협약은 이러한 초기 연동 경험을 바탕으로 알바몬 사용자 접점을 확대하는 방향으로 고도화한 단계다.

양사는 협약을 기반으로 초기 6개월간 서비스 성과를 모니터링하고, 이용자 편의 강화를 위한 연동 방식과 추가 기능 고도화를 함께 논의할 계획이다. 알바몬은 이번 협업을 계기로 사용자 접근성을 확장함과 동시에 신뢰와 기술 기반의 알바 생태계를 더욱 공고히 할 방침이다.

윤현준 잡코리아 대표는 “이번 연동 역시 이러한 알바몬의 핵심 역량을 더 많은 사용자에게 확장하는 전략적 행보”라며 “앞으로도 구직자 접근성과 채용 경험을 개선하는 다양한 채널 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.