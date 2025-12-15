애플리케이션 보안 전문 스패로우, 가족친화인증 기업 선정

애플리케이션 보안 전문기업 스패로우(대표 장일수)는 성평등가족부가 주관하는 ‘가족친화인증기업’에 선정됐다고 15일 밝혔다.

가족친화인증제도는 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제 등 근로자가 일과 가정의 균형을 이룰 수 있도록 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업 및 공공기관에 부여한다. 인증 유효기간은 3년이다.

스패로우는 임직원이 각자 상황에 맞춰 근무 시간을 선택할 수 있는 시차 출퇴근제와 함께 3년 근속마다 휴가와 함께 휴가비를 지원하는 리프레시 제도, 주택자금 대출제도, 자기계발비 지원 등 다양한 제도를 시행하며 가족친화경영을 적극 실천해왔다.

장일수 스패로우 대표는 "앞으로도 임직원들이 일과 가정을 조화롭게 이루며 높은 업무 몰입도를 발휘할 수 있도록 지원하고, 회사와 임직원이 함께 성장하는 환경을 조성해 기업 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 스패로우는 국내 애플리케이션 보안 테스팅 부문 공공시장 점유율 1위 기업이다. 소프트웨어 개발 주기의 모든 단계에서 보안 취약점과 품질 이슈를 검출하고 보안 테스트 자동화를 통해 데브섹옵스(DevSecOps)를 구현할 수 있게 지원한다.