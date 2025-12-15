우주청, 내년 신규 프로젝트 사전 탐색 과제에 60억 원 투입

우주항공청은 오는 17일 대전 라마다호텔에서 '2026년 신규프로젝트 탐색연구 사전설명회'를 개최한다.

탐색연구 사업에는 총 60억 원의 예산이 투입된다. 우주청은 시험연구비 등을 제외한 대부분의 예산을 위탁연구 중심으로 편성할 계획이다.

지원 과제는 ▲우주수송 분야 ‘화성탐사를 위한 궤도수송선 개발 기획연구’ 및 ‘재사용발사체 해상 착륙 및 회수 기술개발 탐색연구’ ▲인공위성 분야 ‘우주데이터센터 핵심기술 개발 기획연구’ 및 ‘미래 우주산업 신임무를 위한 거대우주구조물 개발 기획연구’ 등이다.

또 ▲우주과학탐사 분야 ‘차세대 우주탐사 모빌리티 발굴 및 활용 가능성 검증 연구’ ▲항공혁신 분야 ‘성층권 고고도 플랫폼 기반 비지상 광통신 실증 사업 기획연구’ 및 ‘전기화항공기 AI-디지털트윈 핵심기술 연구’ 등도 대상이다.

이 사업에는 중소기업과 스타트업 육성을 위한 SBIR(스타트업 혁신 연구기획 지원) 과제도 포함된다.

이날 설명회는 현장 설명회 참석이 어려운 연구자들을 위해 우주청 공식 유튜브 채널(www.youtube.com/@kasamedia)을 통한 온라인 생중계도 진행된다.