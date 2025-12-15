카카오프렌즈, 새 캐릭터 ‘복심이’ 이모티콘 선봬

카카오가 운영하는 카카오프렌즈는 신규 캐릭터 ‘복심이’ 이모티콘을 선보인다고 15일 밝혔다.

‘복심이’는 라이언, 춘식이에 이어 공개되는 카카오프렌즈의 10번째 캐릭터다. 늘 몸을 떨고 있는 작고 여린 강아지로 ‘테라피견이 되고 싶은 수습 테라피견’이라는 설정을 가지고 있다. 지난 10월 카카오톡 내 기본 미니 이모티콘에 탑재되며 처음으로 공개됐다.

카카오프렌즈는 인스타그램에서 인스타툰 ‘튜브의 테라피 하우스’를 연재하며 복심이 캐릭터와 세계관을 선보이고 있다. 수습 테라피견 복심이가 겁 많고 예민한 ‘튜브’의 불안과 분노를 치유하는 내용의 숏툰으로, 서로의 단점을 보듬고 함께 성장하는 이야기를 담았다.

카카오프렌즈와 튜브와 복심이. (사진=카카오)

이번에 출시하는 ‘복심이의 떨리는 하루’ 이모티콘은 복심이의 떨림, 용기 등 다양한 감정 표현을 담은 이모티콘으로 구성됐다. 출시 당일인 이날에는 매주 월요일마다 무료 이모티콘을 증정하는 ‘월요일은 이모티콘’으로도 만나볼 수 있다. 카카오 이모티콘 톡채널 또는 이모티콘 키보드 화면에 보이는 ‘무료로 받기’ 버튼으로 이모티콘 받을 수 있으며, 3일간 횟수제한 없이 사용 가능하다.

관련기사

카카오프렌즈는 팬 참여형 행사도 진행 중이다. 지난 12일부터 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서 ‘테라피 하우스 출장 상담소’ 콘셉트의 포토존 및 굿즈 증정 행사를 진행해 오프라인에서 복심이를 만나볼 수 있도록 했다. 지난 11월에는 인스타그램에서 ‘1일 테라피견’ 모집을 열어 추첨을 통해 이용자의 반려견을 인스타툰 콘텐츠에 등장시키는 행사를 진행하기도 했다.

카카오 관계자는 “복심이는 반려동물이 주는 따뜻한 위로와 정서적 안정감을 담은 캐릭터”라며 “춘구마, 콩밤이 등 신규 캐릭터 활동도 강화하며 지식재산(IP) 포트폴리오를 지속 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.