비플컨설팅 "데이터 흐름 전과정 지원하고 자동 연계"

"비플컨설팅의 'EzMig V2.0(이지마이그 버전 2.0)'은 기업의 데이터 생성부터 시스템 간 변환 및 이관, 그리고 품질검증을 자동화하고 데이터의 흐름을 추적 및 관리할 수 있는 솔루션입니다. 기업들이 큰 비용을 지출하지 않고도 데이터 흐름을 효율적으로 수행하고 데이터 품질과 활용성을 높일 수 있게 해줍니다."

이찬영 비플컨설팅(Business Plus Consulting) 대표는 최근 지디넷코리아와 인터뷰에서 "데이터는 기업의 핵심자산"이라며 이 같이 밝혔다.

데이터는 '생물'이다. 끊임없이 생성되고 변경된다. 또 타시스템으로 전환하고 분산하고 통합하는 과정을 거친다. 하지만 대부분의 기업은 이러한 데이터 속성을 이해, 데이터 생성부터 최종 목적지인 사용자 또는 의사결정자에게 ‘정보(인포메이션)’라는 형태의 가치로 서비스되기까지의 전과정을 연계하고 품질을 관리하는 시스템을 갖추지 못하고 있는 상황이다.

이 대표는 "데이터가 정보로서 가치를 가지기 위해서는 필수적으로 ‘RAW DATA(로 데이터)’로서 존재하는 데이터가 정보의 형태 또는 수요자(또는 새로운 시스템)에게 서비스되는 형태로 변환돼야 한다"면서 "이 과정에서 필수적으로 데이터 간 형태를 일치시키기 위한 ‘맵핑 규칙(Mapping Rule)’을 생성해야 한다. 현재도 수많은 차세대 프로젝트와 시스템 전환 프로젝트에서 ‘데이터 맵핑’ 데이터가 생성되고 있다"고 설명했다.

이 대표는 이러한 맵핑 데이터가 가지고 있는 가치와 활용성이 현재 간과되고 있다고 진단했다. 이어 맵핑 데이터가 두 측면에서 중요한 가치를 지닌다고 강조했다. 첫째, 기업 내외부의 데이터 흐름을 파악하고 이해할 수 있는 '중요 데이터'다. 데이터가 어디로부터 어디로 어떠한 형태로 변환하고 또 이동했고, 이동되고 있는지를 파악할 수 있는 데이터로 활용할 수 있다. 어떠한 정보의 원천 데이터가 무엇인지를 파악할 수 있는 지도이며, 데이터 경로를 보여주는 네비게이션 같은 역할을 할 수 있는 데이터다.

이찬영 비플컨설팅(Business Plus Consulting) 대표가 'EzMig V2.0(이지마이그 버전 2.0)'의 특장점을 설명하고 있다.

둘째, 데이터 생성부터 변환과 마이그레이션, 품질검증 및 유지관리에 이르는 과정들을 자동화할 수 있는 핵심데이터로 활용할 수 있다. 기업의 의사결정시스템을 예로 든다면 기업의 정형 및 비정형 데이터들은 기업의 레거시 시스템들에서 DB 또는 파일 등의 형태로 생성된다. 이 데이터들은 맵핑 데이터를 기반으로 관계형DB의 테이블 또는 NoSQL DB의 도규멘트 형태로 저장되고 축적된다.

이 과정에서 맵핑 데이터는 데이터 변환과 이동을 수행하는 버킷과 컨베이어 벨트의 동작 알고리즘을 자동으로 생성할 수 있는 핵심 데이터로 사용할 수 있다. 또 축적한 데이터의 정합성과 품질을 검증하고 데이터 오류 시 데이터 이슈 원인을 즉각적으로 파악하고 조치할 수 있는 추적 알고리즘의 입력데이터로 사용할 수 있다.

이 대표는 "기업들, 특히 중소규모 기업의 구조적인 문제점은 데이터 생산부터 전환 및 활용시스템에 이르는 전과정을 연계하고 관리하는 시스템을 갖추기에 자본과 역량 측면에서 한계를 가지고 있다"면서 "현재도 매핑 데이터를 파일로 관리하며 프로젝트 이후에는 산출물로만 관리하고 있는 실정이다. 이런 문제점을 해결하기 위해서는 데이터 흐름의 전과정을 지원하고 자동으로 연계하는 솔루션을 도입해야 하며, 비플컨설팅의 'EzMig V2.0(이지마이그 버전 2.0)'은 이의 최적화 솔루션"이라고 강조했다.

회사는 'EzMig V2.0(이지마이그 버전 2.0)'을 내년 1월 출시할 예정이다. 앞서 작년 5월 버전 1.0을 론칭했다. '버전 2.0'은 1) 데이터 표준화 2) 데이터 매핑 3) 마이그레이션 4) 데이터 검증 등 4개의 기능별 모듈을 포함하고 있다. 각각의 모듈은 메타관리솔루션, ETL, DQ(Data Quality)솔루션을 개별 도입하는 것과 같은 수준의 기능을 제공한다.

또 개별적인 기능을 효과적으로 연계하고 자동화하기 위해 자체의 최적 알고리즘을 적용해 운영자의 수작업을 최소화 할 수 있게 했다. 이외에 다수의 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 실제 프로젝트와 운영과정에서 불필요한 기능들은 과감하게 제외, 솔루션의 복잡성을 최소화하고 사용성을 극대화했다.

이 대표는 "실제 기업의 데이터를 운영하거나 시스템 전환 프로젝트 또는 데이터 연계 프로젝트를 수행했던 기업의 구성원들은 ETL 한가지만 예로 들어도 ETL을 사용해 마이그레이션이나 데이터 연계작업을 수행하는 것이 얼마나 많은 인력 투입과 비용을 수반하는 작업인가를 알고 있을 것"이라면서 "'EzMig v2.0' 은 기업들의 이러한 문제를 효과적으로 해결하고 비용 효율적인 데이터품질관리 시스템을 구축할 수 있는 최적의 솔루션"이라고 짚었다. 이어 "앞서 언급한 솔루션들을 개별적으로 도입하기 어렵고 효과적으로 운영하기 위한 인력도 부족한 기업과 기관에는 데이터 품질을 획기적으로 높이고 기업의 경쟁력을 높일 수 있는 확실한 대안"이라고 덧붙였다.

한편 2008년 12월 설립된 비플컨설팅은 현재 ▲컨설팅 ▲클라우드 ▲TA(테크니컬 아키텍처) ▲DA(데이터 아키텍처) ▲SI ▲의료사업 등 6개 팀을 운영하고 있다.