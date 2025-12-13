시지바이오, 3조원 中 골이식재 시장 출사표

시지바이오가 3조원 규모의 중국 골이식재 시장에 출사표를 냈다.

회사는 최근 정형외과 의료기기 제조사 ‘상하이 산유 메디칼’과 골대체재 ‘노보시스(NOVOSIS)’에 대한 파트너십 및 판매 계약을 체결했다.

계약을 통해 회사는 중국 본토를 대상으로 제품 허가 이후 6년 동안 병원 납품가 기준 약 1천800억원 규모의 누적 현지 매출을 기대할 수 있게 됐다.

사진=시지바이오

두 회사는 지난 2022년 하이드록시아파타이트(HA) 기반 인공뼈 ‘본그로스’의 중국 독점 판매 계약을 시작으로 협력 관계를 이어왔다. 이를 통해 병원 납품가 기준 연간 약 105억원(연간 20만cc 이상)의 현지 매출을 달성한 바 있다.

‘노보시스’는 전 세계에서 두 번째로 개발된 골형성 단백질(rhBMP-2) 탑재 골대체재다. 특히 골형성 단백질(rhBMP-2) 기반 골이식 치료는 기술 장벽이 높은 고부가가치 영역으로 평가된다.

관련해 중국은 세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되는 국가 중 한 곳이다. 때문에 고령 인구 내 골다공증성 골절 유병률은 약 18.9%로 높다. 관련해 중국의 척추 수술 건수는 2022년 약 52만 건에서 2023년 약 120만 건 수준까지 크게 확대됐다.

요통·척추질환 증가에 따라 골이식재 기반 치료 수요가 급증해 관련 현지 시장 규모는 지난 2023년 약 96억 위안(약 1조8천억원)에서 오는 2030년 약 3조 원 이상 규모로 성장할 것으로 전망된다.

유현승 대표는 “중국 정형외과 시장에서 고품질 뼈 치료 솔루션의 수요가 빠르게 증가하고 있다”라며 “중국 환자들에게 향상된 정형외과 치료 옵션을 제공하겠다”라고 밝혔다.