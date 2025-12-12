쿠팡, 유료회원 탈퇴 절차 2단계로 간소화

쿠팡이 유료회원인 ‘와우멤버십’ 해지 절차를 축소했다.

12일 유통업계에 따르면 쿠팡은 이날부터 쿠팡 앱에서 와우 멤버십 회원의 탈퇴 과정을 간소화했다. 이는 회원 탈퇴 절차가 지나치게 복잡하다며 국회 등에서 지적이 이어진 데 따른 시정 조치다.

와우 멤버십을 해지하고자 하는 쿠팡 고객은 앱의 ‘마이 쿠팡’ 페이지에서 설정으로 이동해 ‘와우 멤버십’ 화면에서 해지하기와 해지신청 완료하기를 거치면 멤버십을 해지할 수 있다. 기존에는 해지 신청을 누른 이후에도 ‘서비스 개선을 위한 해지 이유를 알려달라’는 설문조사 등 4단계 이상 안내문을 거쳐야 해지가 가능했다.

관련기사

쿠팡앱

지난달 29일 대규모 개인정보 유출 사건이 터진 이후 멤버십 해지를 원하는 일부 이용자들 사이에서는 멤버십 회원의 경우 유선전화를 거치지 않으면 탈퇴가 불가능하다는 불만이 제기되기도 했다.

다만, 쿠팡플레이 스포츠 패스 가입자는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 우선적으로 구독 해지를 해야 한다.