롯데백화점, 손님에게 "노조 조끼 벗으세요" 논란

롯데백화점 잠실점에서 식사를 위해 매장을 찾은 시민에게 보안요원이 노동조합 조끼를 벗으라고 요구한 사실이 알려졌다.

12일 엑스(X·옛 트위터)에 공개된 영상에 따르면 지난 10일 저녁 금속노조 거제통영고성조선하청지회 조합원 8명과 연대 시민 3명 등 11명은 노조 조끼를 착용한 채로 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 지하 식당가를 찾았다. 이들은 백화점 부근 쿠팡 사옥 앞에서 열린 집회에 참석한 뒤 저녁 식사를 위해 잠실점을 찾은 것으로 알려졌다.

영상 속에서 보안요원은 “공공장소에서는 에티켓을 지켜달라”며 조끼를 벗어달라고 요구했다. 이에 조합원들은 “조끼를 입었다는 이유로 이런 취급을 받아야 하느냐”며 “청와대에서도 이렇게 다닌다”고 반발했다.

롯데백화점 잠실점 보안요원이 금속노조 조합원에게 조끼 탈의를 요구했다. (사진=X 캡처)

보안요원이 “여기는 사유지”라고 설명하자 “결국 백화점이 정한 기준이라는 것인데, 이는 노동자 혐오”라고 주장했다. 보안요원이 “저도 노동자”라고 반박하자 조합원들은 “노동자도 노동자를 혐오할 수 있다”고 지적했다.

해당 영상이 SNS를 통해 수 백 만회 이상 조회되며 논란이 커지자 롯데백화점 측은 공식 사과에 나섰다.

롯데백화점은 “출입 고객의 복장과 관련해 별도의 규정이나 지침을 두지 않고 있다”며 “다만 잠실점의 경우, 현장에 있던 안전요원이 주변의 다소 불편한 분위기를 감지하고 이슈 발생을 막고자 탈의 요청했다”고 밝혔다.

이어 “과도한 조치로 불편함을 느끼셨을 고객분들에게 매우 죄송하게 생각한다”며 “출입 규정에 대한 매뉴얼을 재정립해 전 점포 및 용역사에 안내하고 유사 사례가 재발되지 않도록 노력하겠다”고 약속했다.

또 “당사자분께는 어제 유선상으로 사과를 드렸고, 직접 만나 다시 한번 사과를 드릴 예정”이라고 덧붙였다.