안랩클라우드메이트, '2025 민간클라우드 기반 AI·데이터레이크 활용' 완수

안랩의 AX(AI Transformation)·MSP 전문 자회사 안랩클라우드메이트(대표 김형준, 고창규, ahnlabcloudmate.com )는 과학기술정보통신부∙한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 ‘2025년 민간클라우드 기반 AI·데이터레이크 활용지원 사업’을 완수했다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 초거대 AI 기술과 데이터레이크 기반 인프라를 활용해 국민의 정책정보 접근성과 활용도를 높일 수 있는 ‘국민 맞춤형 정책정보 교육∙홍보 서비스’ 구축을 목표로 진행됐다. 안랩클라우드메이트는 경제·인문사회연구회, 한국형사·법무정책연구원과 컨소시엄을 구성해 올 5월 20일부터 11월 28일까지 약 6개월간 사업을 수행했다.
안랩클라우드메이트는 주관기관으로서 AI 데이터레이크 구축 총괄 및 연구자료 표준화·품질관리, AI 기반 콘텐츠 생성과 혁신 서비스 개발을 담당, 시각화 기반 콘텐츠 자동 생성 및 생성형 AI 보안·안전성 확보를 주도했다.
이번 사업으로 안랩클라우드메이트 컨소시엄은 기존 전문가 중심의 정책정보 서비스였던 ‘NKIS 국가정책연구포털’을 AI 기반으로 고도화, 국민 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 대국민 정책정보 서비스로 확장했다. 이로써, 정부 정책의 배경·기여·효과를 투명하게 전달하고, 정책 연구의 근거 활용 체계 고도화, 정책 기여 성과 발굴, 정부 정책에 대한 홍보 및 국민 신뢰 제고에 기여하는 기반을 마련했다.
또 경제·인문사회연구회가 보유한 연구보고서와 정책·법령정보를 AI 기반으로 융합한 2종의 데이터(총 9000개)에 대해 과학기술정보통신부 지정 인증기관 와이즈스톤으로부터 데이터 품질인증 ‘Class A’를 획득하며 정부 데이터의 신뢰성과 안정성을 공식적으로 인정받았다. 아울러, 총 9000개 정책연구 데이터셋을 표준화·정제해 디지털플랫폼정부 통합플랫폼에 공개, 정책 연구의 근거 활용 체계를 한층 강화하고 공공 데이터 활용 생태계 확산에 기여했다.
관련기사
- 안랩클라우드메이트, 청년 AI 스타트업에 AWS 계정 지원한다2025.09.29
- 안랩클라우드메이트, 생성AI 데이터 보안 서비스 ‘시큐어브리지' 출시2025.06.16
- AI 생성 '가짜 의사·전문가' 광고 범람...막아질까2025.12.12
- "미래 전장서 승리하려면 로봇이 실전형 전우돼야"2025.12.12
안랩클라우드메이트 최광호 COO는 “이번 사업은 국민의 정책 정보 접근성을 확대하고, 연구성과의 사회적 확산과 정책 신뢰 향상에 기여할 수 있는 의미 있는 과제였다”며 “앞으로도 공공·민간 영역 전반의 AI 활용 혁신을 지원하기 위해 지속적으로 힘쓸 것”이라고 말했다.
한편, 안랩클라우드메이트는 ‘2025 대한민국 정부혁신 박람회(12/3~12/5)’에서 본 사업 결과물인 ‘NKIS 국가정책연구포털’을 전시·시연하고, 현장에서 긍정적인 반응을 얻은 바 있다. 안랩클라우드메이트는 향후 시범 운영과 서비스 확산 전략을 연계해 지속적인 고도화를 추진할 계획이다.