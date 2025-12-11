"로봇·AI가 전장 바꾼다"…제5회 국방로봇학회 학술대회 개막

[서귀포(제주)=신영빈 기자] 국방로봇과 인공지능(AI)이 결합한 미래 전장을 논의하는 제5회 국방로봇학회 학술대회가 11일 제주 부영호텔&리조트에서 막을 올렸다.

이날 개회식은 조백규 국민대 교수가 사회를 맡았다. 조 교수는 "제주에서 열리는 학회에 많은 분들이 관심을 가져주셔 감사하다"며 행사를 시작했다.

이어 조남석 조직위원장(국방대 교수)은 "200편이 넘는 논문을 제출하고 발표해 주신 학회 회원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"라며 학술대회 공식 개막을 알렸다.

김인호 국방로봇학회장은 환영사에서 글로벌 안보 환경 변화와 국방로봇의 중요성을 강조했다. 그는 "글로벌 안보 위기가 고조되고 있는 시점"이라고 말문을 열었다.

김인호 국방로봇학회장이 11일 부영호텔&리조트에서 열린 국방로봇학회 학술대회에서 환영사를 전하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

김 회장은 "현대전 양상이 로봇·드론·인공지능이 주도하는 형태로 변화되는 동시에, 영토 확장을 위한 재래식 전투 또한 중요성이 부각되고 있어 하이브리드전에 대한 정교한 대비가 필요하다"고 지적했다.

인구 절벽 문제도 짚었다. 그는 "신생아 출생 감소에 따라 20년 후 현역병 입영이 지금의 절반으로 줄어들어 전투력 감소 등 국방안보에 큰 위기가 예상된다"며, 정부 과제로 ▲각 군별 과학기술 기반 유·무인 복합전투 개념 정립 ▲무인 플랫폼 규격화·모듈화 개발 ▲국방 AI 통합 데이터센터 구축 등을 제시했다.

김 회장은 "학회도 정부의 'AI·첨단과학기술 기반 스마트 강군 육성' 국방개혁 방향과 로드맵에 발맞춰 전문성과 집단지성으로 적극 동참하고자 한다"고 밝혔다.

오영훈 제주도지사를 대신해 축사에 나선 윤선호 제주도청 디지털혁신과장은 "청정제주의 품에서 학술대회가 열린 것을 축하드린다"며 "국방 기술과 로봇·AI가 만나는 미래를 새롭게 설계하는 의미 있는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

윤 과장은 "시는 올해를 계기로 로봇 산업 육성을 위한 조례를 제정하는 등 제도적 기반과 협력 발판을 마련했다"며 "앞으로 국방·안전·재난 대응 등 다양한 분야와 연계해 로봇 기술 잠재력을 적극 모색하고 개방적인 협력 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

김용우 전 육군참모총장이 11일 부영호텔&리조트에서 열린 국방로봇학회 학술대회에서 환영사를 전하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

김용우 전 육군참모총장은 학회 고문으로 축사에 나서 학회의 위상을 높이 평가했다.

김 전 총장은 "학회와 함께한 지 5년차인데 올 때마다 학회가 굉장히 성장하고 내실 있게 되는 것을 보며 기쁘고 자랑스럽다"며 "이제는 국방 커뮤니티에서 없으면 안 되는 학술대회가 된 것 같다"고 말했다.

그는 인구 절벽에 따른 병력 부족을 언급하며 "도전은 노동력·병력 부족이고, 이를 해결할 수 있는 것은 특히 로봇 기술"이라며 "로봇은 병력을 단순 대체하는 수준을 넘어, 전력을 증강하는 역할을 충분히 할 수 있다"고 강조했다.

또 "한국은 반도체, 배터리, 통신, 제조, AI를 모두 갖춘, 세계에서 로봇을 가장 잘 만들 수 있는 나라"라며 "드론은 늦었지만 로봇은 앞서가자. 정보화에 앞섰던 것처럼 '로봇 강군·로봇 강국'으로 가는 발판을 만들 수 있다"고 연구자들에게 기대를 전했다.

손재홍 국방기술진흥연구소장은 학회 수석부회장으로 축사에 나서 그간 성과를 짚었다.

손 소장은 "학회는 단순히 로봇 기술의 학술 논의에 그치지 않고 군의 실질적인 운용 개념과 군사 전략을 함께 논의하는 플랫폼을 제공하고자 출범했다"며 "지난 5년 동안 그 창립 목적을 꾸준히 실현해 왔다"고 평가했다.

손재홍 국방기술진흥연구소장이 11일 부영호텔&리조트에서 열린 국방로봇학회 학술대회에서 환영사를 전하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "불과 5년 만에 회원 수가 800명을 넘어서고, 이번 대회에만 200편이 넘는 논문이 발표되는 명실상부한 '국방로봇 전략 플랫폼'으로 성장했다"고 설명했다.

미래 전장 환경에 대해서는 "인구 절벽과 안보 위협 앞에서 유·무인 복합전투체계와 AI 기반 자율화는 더 이상 선택이 아니라 필수적인 생존 전략"이라며 "첨단 과학기술 강군으로 도약하기 위해 전 영역에 걸친 유·무인 복합체계 구축이 시급하다"고 강조했다.

손 소장은 "연구소도 국방 로봇 기술 개발과 산업에 참여하는 군·산·학·연이 시너지를 낼 수 있도록 가장 든든하고 신뢰받는 파트너가 되겠다"며 "이번 학술대회가 국방 로봇 기술의 새로운 도약을 알리는 뜻깊은 교류의 장이 되기를 바란다"고 말했다.

제주에서 처음 열리는 이번 국방로봇학회 학술대회는 200편이 넘는 논문 발표와 함께, 기조강연·특별강연·방산 전시·기술 시연 등을 통해 국방로봇·AI·유무인 복합체계의 현재와 미래를 종합적으로 조망하는 자리다. 오는 12일까지 이어진다.