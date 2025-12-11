현대차그룹, 연구개발 수장에 포르쉐 출신 만프레드 하러 내정

현대자동차그룹이 기술연구소인 남양연구소를 이끌면서 완성차 개발을 총괄하는 연구개발(R&D)본부의 수장으로 포르쉐와 BMW 출신의 만프레드 하러 제네시스&성능개발담당 부사장을 내정했다.

11일 업계에 따르면 기존 양희원 R&D본부장(사장)이 용퇴하고 신임 본부장으로 하러 부사장이 선임됐다. 다만 3일 사의를 밝히고 회사를 떠났던 송창현 전 첨단차플랫폼(AVP)본부장 후임 인사는 아직 미정이다.

하러 신임 본부장은 폭스바겐과 포르쉐에서 플랫폼·차량개발을 총괄한 독일 출신 기술 전문가다. 포르쉐 전기차 타이칸과 스포츠유틸리티차(SUV) 카이엔 개발책임자, 폭스바겐그룹 플랫폼 개발 총괄을 거쳐 현대차에 합류했다.

만프레드 하러 제네시스&성능개발담당 부사장

특히 전동화·플랫폼·차체·주행성능 등 핵심 차량개발 전반에서 성과를 쌓았다.

현대차는 글로벌 R&D 경쟁 심화 속에서 애플카 개발 실무 등을 거친 하러 사장의 실무 기반 개발 역량이 연구개발본부 혁신을 이끌 적임자라고 판단한 것으로 알려졌다.

이번 인사는 양희원 연구개발본부장 사장이 용퇴 의사를 밝히면서 이뤄졌다. 양 사장은 최근 경영진에 사의를 표명했고, 오는 15일 공식 퇴직할 예정이다. 양 사장은 R&D본부장에 선임된지 약 2년 만에 떠나게 됐다.

양 사장은 1963년생으로 인하대 기계공학과를 졸업한 뒤 차체설계실장, 바디기술센터장, 제품통합개발담당 부사장 등을 거친 정통 엔지니어다. 지난 2년간 전동화와 소프트웨어중심차(SDV) 전환이라는 과제에서 내연기관 중심 조직을 이끌며 미래 기술을 접목하는 고난도 과제를 수행해왔다.

한편 현대차그룹은 이달 18일을 전후로 정기 임원 인사를 단행할 것으로 전해졌다. 앞서 4일 현대차·기아는 이날 오전 일부 임원 보직임명 및 승진인사를 실시하고 현대차 국내사업본부장과 제네시스사업본부장을 교체했다.