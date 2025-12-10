국민건강보험공단, 2027년도 환산지수 연구 방향 논의

국민건강보험공단(이하 건보공단)은 2027년도 요양급여비용 계약의 합리적 근거를 마련하기 위해 지난 9일 요양급여비용 계약 제도발전협의체를 열고 2027년도 환산지수 연구 방향에 대해 논의했다고 밝혔다.

제도발전협의체는 가입자, 공급자, 전문가, 정부, 공단이 함께 참여하며, 수가계약 제도의 발전 방안 모색을 위해 2018년부터 운영되어 현재 제5기 위원이 활동하고 있다.

그동안의 환산지수 연구는 다음 연도 수가계약을 위한 기초자료 산출에 중점을 두었으나, 최근 보건의료 환경이 빠르게 변화하고 필수의료에 대한 적정보상 요구가 커지면서 환산지수의 기능과 역할을 재정립해야 한다는 필요성이 제기되고 있다.

국민건강보험공단 원주 본사

이에 따라 건보공단은 제도발전협의체 논의를 거쳐, 2027년도 환산지수 연구에 환산지수 기능 및 역할 재정립과 환산지수 운영체계 전반의 검토를 포함해 제도개선을 추진할 계획이다.

2027년도 환산지수 연구는 서울대학교 산학협력단 홍석철 교수가 연구책임자로 최종 선정됐으며 2026년 8월까지 연구가 진행될 예정이다.

건보공단 관계자는 “이번 연구를 통해 환산지수 산출의 객관적 근거 마련뿐만 아니라 이해관계자의 수용성 및 신뢰성을 제고하고, 합리적인 수가제도 개선 방안을 마련할 것으로 기대한다”고 밝혔다.