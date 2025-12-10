동아제약, 소비자 부담 낮춘 약국 전용 건강기능식품 ‘팜베이직’ 출시

동아제약은 약국 전용 실속형 건강기능식품 팜베이직을 출시했다고 10일 밝혔다.

팜베이직은 소비자에게 약국용 고품질 제품을 1만원 이하 부담 없는 가격으로 제공하기 위해, 동아제약과 대한약사회가 업무협약을 체결해 공동개발한 약국 건강기능식품 코너 전용 브랜드다.

팜베이직은 ▲눈(루테인지아잔틴) ▲혈행(오메가-3) ▲장(프로바이오틱스) ▲종합영양(멀티비타민·미네랄) ▲간(밀크씨슬&비타민B복합) ▲혈압(코엔자임Q10 복합) ▲관절&뼈(보스웰리아 복합) ▲혈당&체지방(카테킨&바나바 복합) 제품 등 소비자들이 가장 많이 찾는 주요 건강 카테고리 8종으로 구성됐다.

약국에서 만나는 합리적인 건강기능식품 ‘팜베이직’ 출시(제공=동아제약)

제품은 고흡수·고순도 원료를 사용해 품질을 높였으며, 원산지와 유전자변형(GMO) 여부를 확인해 소비자 기피 요인을 최소화했다. 또 눈 건강 등 일부 제품에는 임상시험으로 효능이 입증된 개별인정형 원료(루테인지아잔틴, 보스웰리아추출물 등)를 적용해 기능성을 강화했다.

모든 제품은 식약처로부터 기능성을 인정받은 건강기능식품으로, 30일분 규격이며 1일 1회 1정(캡슐·포) 복용 체계로 통일해 복용 편의성을 높였다. 또 생산공정 자동화 및 대량 생산을 통해 높은 품질을 유지하면서도 합리적인 가격을 실현했다.

동아제약 관계자는 “지속되는 경기 침체로 인해 소비자들이 건강관리에 부담을 느끼는 상황에서, 팜베이직을 통해 누구나 부담 없이 건강기능식품을 접할 수 있도록 기획했다”며 “대한약사회와 공동 개발한 팜베이직을 통해 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 말했다.