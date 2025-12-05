LPK로보틱스, 올해의 로봇기업 선정

산업용 로봇 솔루션 기업 LPK로보틱스는 로봇신문이 주관하는 '2025 올해의 대한민국 로봇기업' 산업용 로봇 부문에 선정됐다고 5일 밝혔다.

올해의 대한민국 로봇기업은 올 한 해 동안 국내 로봇산업 발전에 기여한 공적과 기업의 미래 성장 가능성, 신제품 발표 및 시장 성과 등 종합적인 요소를 평가해 시상한다.

산업용 로봇과 전문서비스 로봇, 개인서비스 로봇, 로봇 부품·디바이스, 로봇 SW·플랫폼, 인공지능, 로봇 시스템 통합(SI) 등 7개 부문에 걸쳐 선정됐다.

LPK로보틱스는 직교로봇과 리니어로봇, 정밀스테이지 등을 자체 개발해 생산한다. 산업용 다관절 로봇과 협동로봇을 기반으로 머신비전 등 AI와 로보틱스 기술 접목을 통해 다양한 산업용 솔루션을 개발하고 있다.