씽크포비엘, 日 지자체와 'AI 신뢰성' 협력 물꼬

씽크포비엘이 인공지능(AI) 신뢰성 개념과 역량을 일본에 확산한다.

씽크포비엘은 3~5일 서울 강남 코엑스에서 산업통상자원부 주최로 열린 '2025 코리아 테크 페스티벌'에 참가했다고 5일 밝혔다. 한국산업기술시험원(KTL) 추천을 받아 '스마트 제조 산업기술관' 전시 부스를 운영했다.

씽크포비엘은 페스티벌 행사 기간 동안 전시 부스에서 AI 신뢰성 교육과정과 특화 온라인 원격교육 체계인 'AI 튜터', AI 신뢰성 검증 가능 데이터 편향 진단 플랫폼 '리인(Re:In)' 등을 소개했다. 미국과 일본, 독일, 인도네시아에서 온 지자체·기관·기업 관계자와 상담도 진행했다.

박지환 씽크포비엘 대표가 일본 관계자들에게 AI 신뢰성 기술에 대해 설명하고 있다. (사진=씽크포비엘)

행사에서는 특히 일본 지자체와 교류가 활발히 이뤄졌다. 씽크포비엘은 시즈오카·오키나와(이상 광역), 나고·야고베·요코하마와 도쿄 시부야(이상 기초) 등의 자치단체 지역산업 촉진·기업 지원 관계자와 만나 AI 신뢰성 분야 양측 협력 가능성을 살폈다.

일본 관계자는 AI 기술 도입 필요성을 절감하면서, 기술을 안전하게 적용할 수 있는 방안에 관심을 보였다.

씽크포비엘은 AI 신뢰성 기술 인프라와 역량 등을 적기적소 제공할 수 있다고 강조했다. 이에 일부 지자체 관계자가 현지 사무소 또는 법인 설립 등의 방안을 새해에 구체적으로 협의하자고 제안했다.

이들 지자체 이외에도 일본·인도네시아·독일 현지 유력 기업 임원과 미국 유타주 교통 연구·혁신 관련 부서 고위급 담당자 등과의 만남도 성사됐다.

씽크포비엘은 "지난 3년 동안 태국·베트남·인도네시아·필리핀 등과 교류 협력을 강화해 나간 만큼 내년에는 AI 신뢰성 분야가 국내외에서 두드러진 외연 확장에 성공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.