한컴라이프케어, 방위사업청과 185억 규모 'K5 방독면' 공급 계약

한컴라이프케어(대표 김선영)가 K5 방독면 9차 공급 계약을 체결하며 군 방호장비 시장에서 입지를 강화 중이다.

한컴라이프케어는 방위사업청과 185억원 규모의 K5 방독면 9차 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 계약에 따라 한컴라이프케어는 오는 2026년까지 약 8만여 개의 K5 방독면을 군에 납품하게 된다.

한컴라이프케어 K5 방독면 착용 모습(이미지=한컴라이프케어)

K5 방독면은 한컴라이프케어가 지난 2010년 개발에 착수, 2014년 국산화에 성공한 최신형 방독면이다. 2015년 초도 양산을 시작으로 이번 9차 사업에 이르기까지 꾸준히 군에 보급되며 신뢰성을 입증받았다.

국방부가 2030년까지 약 2천900억 원의 예산을 투입해 노후 방독면 교체 사업을 추진 중인 만큼 향후에도 안정적인 수주가 이어질 것으로 전망된다.

K5 방독면은 기존 방독면의 단점을 획기적으로 개선했다는 평가를 받는다. 안면부 렌즈를 단안식으로 적용해 시야를 대폭 넓혔으며 정화통을 양쪽에 부착하여 호흡 저항을 줄여 착용감을 높였다. 이를 통해 혹서기나 혹한기 등 극한의 작전 환경에서도 병사들이 효과적으로 임무를 수행할 수 있도록 돕는다.

한컴라이프케어는 이번 계약을 통해 주력인 소방·안전 분야를 넘어 방산 분야에서도 입지를 더욱 공고히 했다. 현재 회사는 K5 방독면 외에도 지상 레이저 표적지시기, 육군 과학화 교육훈련 장비(마일즈 장비), 교전훈련장비 등 다양한 국방 사업을 전개하며 사업 포트폴리오를 확장하고 있다.

김선영 한컴라이프케어 대표는 “K5 방독면을 필두로 한 방산 사업 부문이 회사의 새로운 핵심 성장 동력으로 자리매김했다”며 “앞으로도 기술력을 바탕으로 사업 포트폴리오를 다각화하고 수익성을 강화해 지속 가능한 성장의 기반을 다지겠다”고 강조했다.

한편, 한컴라이프케어는 지난 26일 공시된 회계장부 열람 등 가처분 신청 건과 관련해 "법적 절차에 따라 성실히 의무를 이행하고 답변할 예정"이라는 입장을 덧붙였다.