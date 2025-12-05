대한사진예술가협회, 제17회 이해선사진문화상 수상자로 진동선 선정

대한사진예술가협회(회장 김평기)는 한국 사진 문화 발전의 공로를 기리는 제17회 이해선사진문화상 수상자로 사진 평론가 진동선(현대사진연구소 소장)을 선정해 발표했다.

수상자 진동선 평론가는 뉴욕주립대 대학원에서 사진 비평을 전공했으며, 중앙대학교, 상명대학교, 경일대학교 등에서 사진 철학과 사진 미학을 강의했다.

진동선 사진 평론가

특히 그는 대형 국제 미술 행사에서 핵심적인 역할을 수행하며 한국 사진의 국제적 위상을 높이는 데 기여했다. 2000년 광주비엔날레 전시팀장으로 대통령 표창을 받았고 2008년 대구비엔날레 큐레이터, 2009년 울산 국제 사진 비엔날레 총감독을 역임했다.

주요 저서로는 『현대 사진가론』, 『사진예술의 풍경들』, 『사진 철학의 풍경들』, 『사진 기호학』, 『사진 해석학』, 『한 장의 사진 미학 현대사진의 쟁점』 등이 있다. 그는 2004년 현대사진연구소를 개설하고 소장으로 활동하며 국내 사진가들의 해외 진출과 한국 사진의 국제화에 기여한 점이 높이 평가됐다.

이해선사진문화상은 사진 조형예술의 선각자인 백오 이해선(1905~1983) 선생의 뜻을 기려 제정된 상으로, 한국 사진 문화 발전에 공이 크고 덕망을 갖춘 사진가에게 수여되는 권위 있는 상이다.

역대 수상자에는 유동호, 황규태, 윤주영, 최민식, 강상규, 이순흥, 송기엽, 최흥만, 김한용, 안장헌, 조세현, 안휘탁, 마이클 케나, 구와바라 시세이, 김완기, 장진필 등이다.

한편, 시상식은 12월 6일 오후 4시 대한사진예술가협회 창립 80주년 기념 사진전(제71회 대한사협 전)이 개최되는 인사동 아지트 미술관에서 오픈 행사와 함께 진행된다.