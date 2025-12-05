KT&G, 취약계층 돕는 ‘건강 차 세트’ 기부 봉사

KT&G가 지난 3일 겨울철 취약계층을 돕는 ‘상상나눔 온정(ON-情) 건강 차 세트 기부 봉사활동’을 진행했다고 5일 밝혔다. KT&G 임직원과 상상플래닛 입주 청년 창업가 등 약 40명이 참여해 서울 성수동 KT&G 상상플래닛 1층 커넥트 홀에서 나눔 활동을 펼쳤다.

이날 봉사자들은 직접 손질한 과일로 수제청을 만들고, 기부 세트를 포장하는 작업을 함께했다. 수제청과 액상비타민 등으로 구성된 ‘건강 차 세트’는 겨울철 증가하는 감기·폐렴 위험에 대비해 마련됐으며, 완성된 350세트는 성동구 취약계층 노인 가구에 전달됐다.

KT&G는 매년 연말 소외계층을 지원하기 위해 대표 사회공헌 프로그램인 ‘KT&G 상상나눔 온정’을 운영하고 있다. 올해 역시 본사·영업기관·제조공장이 함께 참여해 김장김치 나눔, 월동용품 및 생계비 지원, 주거환경 개선 등 전국 각지에서 다양한 지원 활동을 진행하고 있다.

봉사활동에서 KT&G 심영아 ESG경영실장(왼쪽 첫 번째), 성동구 김희갑 부구청장(왼쪽 두 번째), 성동종합사회복지관 김경용 관장 (왼쪽 세 번째)이 기념사진 촬영을 하고 있는 모습. (제공=KT&G)

심영아 KT&G ESG경영실장은 “취약계층 어르신들이 조금이라도 따뜻한 겨울을 보내실 수 있도록 임직원들과 함께 정성을 담아 준비했다”며 “앞으로도 지역사회와의 상생을 위한 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.