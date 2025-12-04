KTNET 구축한 필리핀 FTA 원산지관리시스템 공식 출범

국가전자무역기반사업자 한국무역정보통신(KTNET·대표 고진)이 구축한 ‘필리핀 자유무역협정(FTA) 원산지 관리시스템(OMS)’이 4일 공식 출범했다.

필리핀 통상산업부(DTI)은 이날 필리핀 마닐라 만달루용시 EDSA 샹그릴라 호텔에서에서 마리아 크리스티나 로케 통상산업부 장관이 참석한 가운데 ‘필리핀 FTA 원산지 관리시스템’ 출범 기념식을 개최했다.

필리핀 국가수출진흥회의 행사의 하나로 열린 이날 기념식에는 마리아 크리스티나 로케 장관을 포함해 앙헬 이그나시오 대통령 투자·경제 특별보좌관, 세르지오 오르티즈-루이스 수출협회 회장 등 필리핀 정·재계의 최고위 인사가 참석했다.

한국 측 대표로는 필리핀 주재 한국대사관을 비롯해 KTNET 고진 사장이 필리핀 통상산업부 초청을 받아 참석했다.

앙헬 이그나시오 대통령 투자·경제 특별보좌관, 마리아 크리스티나 로케 필리핀 통상산업부 장관, 고진 KTNET 사장(왼쪽부터)이 4일 ‘필리핀 자유무역협정(FTA) 원산지 관리시스템(OMS)’ 공식 출범식에서 세리머니를 하고 있다.

고진 사장은 이날 열린 필리핀 ‘수출인의 밤’ 행사에서 회사를 대표해 필리핀 정부로부터 특별 공로상을 수상했다.

산업통상부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 지원한 산업통상협력개발지원사업의 수행기관인 KTNET은 2023년 7월부터 필리핀 통상산업부(수원기관)·관세청(핵심참여기관)과 긴밀히 협력해 시스템 구축에 성공했다.

KTNET 관계자는 “이번 사업의 핵심성과는 필리핀이 11개 국가·경제권과 맺은 FTA와 일반특혜관세제도(GSP)의 원산지규정·세율정보 조회는 물론, 원산지 판정 기능까지 하나의 플랫폼에서 제공하는 ‘국가 단위 FTA 통합 서비스’를 구축한 것”이라고 설명했다.

마리아 크리스티나 로케 통상산업부장관은 ‘수출업체가 국가를 발전시킨다’는 필리핀 국가수출주간(National Exporters’Week)의 표어를 상기하면서 이번 한국과의 협력이 필리핀 무역절차를 보다 효율적으로 만들고 누구나 쉽게 무역할 수 있는 환경을 제공하는데 진일보한 혁신적인 솔루션을 제공하게 돼 필리핀 수출업체, 특히 영세기업을 포함한 중소기업의 수출기업화에 기여할 것이라는 기대감을 드러냈다.

KTNET은 우리 기업의 원산지관리 업무 지원 플랫폼인 ‘FTA Korea’를 구축·운영하고 있으며, 지난달에는 한-아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA)와 원산지 관리 포털을 구축하는 계약을 체결하는 등 우리 기업의 FTA 활용 확산을 지원하고 있다.

고진 KTNET 사장은 “KTNET이 구축한 필리핀 FTA원산지관리시스템은 필리핀 수출 경쟁력을 높이는 디지털 기반이며, KTNET은 지속적인 협력을 이어갈 것”이라고 말했다.

고 사장은 이어 “수출 진흥을 국가 전략으로 추진하고 있는 필리핀에 한국 FTA Korea 시스템을 기반으로 한국형 FTA 원산지관리 시스템 구축을 완료한 것은 한국형 시스템의 국제 확산 가능성을 보여주는 사례”라며 “내년에 필리핀이 의장국을 맡는 아세안(ASEAN)을 비롯한 아시아·아프리카·중남미 지역에도 진출을 확대할 수 있는 계기가 마련된 것”이라고 평가했다.